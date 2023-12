UK: Erste Anlage macht CO2 aus der Luft direkt zu Flugzeug-Treibstoff

In Großbritannien ist die erste Anlage in Betrieb genommen worden, die aus dem CO2 in der Umgebungsluft Treibstoff für Flugzeuge herstellt. Allerdings dürfte die Technologie auch mit sicher kommenden Weiterentwicklungen in der Nische verharren.

Die Anlage arbeitet nach dem Prinzip der direkten Luftabscheidung (Direct Air Capture, DAC). Es wird also einfach Umgebungsluft angesaugt und das enthaltene Kohlendioxid herausgefiltert. Gebaut wurde das System von der Firma Mission Zero Technologies in Zusammenarbeit mit der Universität Sheffield.Die neue Anlage wird pro Jahr rund 50 Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre ziehen und über verschiedene chemische Reaktionen zu synthetischem Kraftstoff umwandeln, der in herkömmlichen Flugzeugturbinen eingesetzt werden kann. Die Energie hierfür sollen Solarmodule liefern, wodurch gewährleistet ist, dass die Klimawirkung nicht durch den Energiebedarf wieder zunichte gemacht wird.Bei der Entwicklung des Luft-Filtersystems habe man sich an der statt auf die üblichen CO2-Wäscher-Methoden auf ein neues Verfahren konzentriert, das der Lunge ähnelt. Diese ist immerhin ziemlich effizient darin, gezielt bestimmte Gase auszutauschen. In dem eigentlichen Filtermodul arbeitet ein ionenselektiver elektrochemischer Trennungsprozess, der kontinuierlich arbeitet und das gewünschte Gas immer stärker konzentriert.Auf diese Weise wird der Einsatz von Chemikalien wie Hydroxiden und Aminen zur CO2-Abscheidung und die anschließende Verwendung hoher Temperaturen zur Entfernung des Gases aus ihnen im Konzentrationsschritt vermieden. Mission Zero Technologies erklärte, sein Ansatz verbrauche dreimal weniger Energie als frühere DAC-Methoden und verwende handelsübliche Komponenten, was den Bau solcher Systeme erleichtere.Die CO2-Abscheidung gilt in manchen Kreisen als große Zukunftstechnologie, die gewährleisten soll, dass man weniger Maßnahmen ergreifen müsste, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Allerdings zeigen die praktischen Umsetzungen, dass solche Verfahren bestenfalls zum Einsatz kommen können, um die letzten Emissionen zu kompensieren, die sich bei aller Mühe nicht vermeiden lassen.Denn die Mengen an CO2, die solche Systeme letztlich aus der Luft holen können, sind recht begrenzt. Die 50 Tonnen der jetzt gestarteten Anlage sind angesichts dessen, dass jeder Deutsche aktuell für rund 11,6 Tonnen CO2-Äquivalente verursacht, eine ziemlich überschaubare Menge.