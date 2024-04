Ikea Sjöss: Billiges USB-C-Netzteil mit 30W jetzt auch in Deutschland

Ikea hat vor kurzem neue USB-C-Netzteile auf den Markt gebracht, wobei zum Start nur die Dual-Port-Version auch in Deutschland zu haben war. Ab sofort kann auch die Single-Port-Version mit 30 Watt des Ikea Sjöss hierzulande erworben werden.

Als Ikea die neuen USB-C-Netzteile der "Sjöss"-Serie vor ein paar Wochen in Europa und den USA auf den Markt brachte, sorgte man für einiges Aufsehen, denn nirgends sonst bekommt man derzeit derart günstige und dennoch halbwegs brauchbare Netzteile mit USB Type-C-Port und guter Kompatibilität sowie ordentlicher Leistung.In Deutschland startete Ikea zunächst nur den Vertrieb der stärkeren Version des Sjöss, bei der zwei USB Type-C-Ports und eine kombinierte Maximalleistung von 45 Watt geboten werden. Für 14,99 Euro ist dieses Modell bereits seit gut zwei Wochen in den deutschen Filialen des Möbelkonzerns zu bekommen.Bisher fehlte aber die Ausgabe mit nur einem Port und einer Leistung von bis zu 30 Watt, die bis jetzt nur in anderen Ländern angeboten wurde. Dieses Modell ist vor allem wegen seines niedrigen Preises und der dennoch guten Leistung attraktiv. Jetzt ändert sich dies jedoch, denn Ikea hat nun auch in Deutschland mit dem Vertrieb der 30-Watt-Version des Sjöss Netzteils begonnen.Für 7,99 Euro - und damit für bis zu zwei Euro mehr als in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien oder Italien - kann das Ikea Sjöss 30W USB-C-Netzteil jetzt auch in Deutschland erworben werden. Mit dem Gerät lassen sich auf Wunsch auch Notebooks oder Spielekonsolen wie die Nintendo Switch problemlos mit Energie versorgen.Möglich wird dies durch die Unterstützung verschiedener Ladestandards, wobei maximal mit drei Ampere geladen wird. Das Sjöss-Netzteil unterstützt nämlich sowohl Qualcomm Quick Charge 4+, USB Power Delivery (USB PD) und USB PPS (Programmable Power Supply) und kann somit ziemlich universell eingesetzt werden.Mit einem Preis von weit unter 10 Euro greift Ikea im Grunde sämtliche Anbieter von Alternativ-Netzteilen an, die sich mit ihren Produkten mit 25 bis 30 Watt Ladeleistung eine komfortable und mit Preisen ab mindestens 25 Euro wohl auch sehr einträgliche Nische im Markt geschaffen haben, seit die meisten Smartphone-Hersteller keine Netzteile mehr beilegen.