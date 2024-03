Der blau-gelbe Möbelriese erweitert sein Angebot an Smart-Home-Produkten . Nun sind zwei günstige Geräte dazugekommen. Das eine macht das zuhause etwas cleverer, das andere etwas sicherer.

Vielseitiges Smart-Home-Angebot

Smarte Steckdose Tretakt

Wasserlecksensor Badring

Online und in Möbelhäusern erhältlich

Zuletzt war IKEA in den Schlagzeilen, weil der Konzern die Gratis-Ladesäulen für E-Autos auf seinen Parkplätzen abschafft . Doch jetzt gibt es für Kunden wieder schönere Nachrichten. Das schwedische Möbelhaus erweitert sein Smart-Home-Angebot. Das erstreckt sich mittlerweile von Bewegungsmeldern über Beleuchtung bis hin zu Lautsprechern. Nun kommen zwei weitere Produkte dazu.Die neueste Funksteckdose im Sortiment von IKEA ist Teil des Smartes-Zuhause-Sortiments. Sie kostet 7,99 Euro ohne und 9,99 Euro mit dazugehöriger Fernbedienung. Neben der Fernbedienung lässt sich die Steckdose auch über einen Bewegungsmelder jederzeit ein- und wieder ausschalten.Besitzt man IKEAs Dirigera-Hub, lässt sich die Steckdose zusätzlich auch mit anderen Smart-Home-Produkten koppeln und über die IKEA Home Smart App steuern. Dann kann man zusätzliche Funktionen nutzen, wie zum Beispiel das Setzen von Timern. Natürlich auch von unterwegs aus. Bis zu zehn Steckdosen können dann auf einmal verbunden werden. Jede hat eine maximale Ausgangsleistung von 3680 Watt.Die Steckdose verwendet Zigbee und kann somit auch mit allen anderen Geräten verbunden werden, die den Standard beherrschen, wie zum Beispiel der gerade neu erschienenen Fritz!Box 6670 Cable Dieser kleine Sensor für 9,99 Euro soll dabei helfen, ungewollt austretende Feuchtigkeit zu registrieren. Seine Einsatzgebiete sind somit zum Beispiel vor der Waschmaschine oder unter der Küchenspüle. Kommt der Sensor mit Wasser in Berührung, gibt er einen Piepton von sich. Das Gerät benötigt lediglich eine AAA-Batterie.Badring kann außerdem über die IKEA Home Smart App eine Warnung auf das Handy des Besitzers schicken. Aber auch hier muss eine Verbindung zum Dirigera-Hub bestehen. Den vollen Leistungsumfang erhalten Käufer bei beiden Produkten also nur, wenn sie das ca. 60 Euro teure Herzstück der IKEA Smart-Home-Linie besitzen.Schon seit einigen Tagen sind die beiden Produkte in den vielen Filialen des Möbelkonzerns erhältlich. Ab sofort sind sie nun auch im Onlineshop gelistet. Wer also lieber vom eigenen Sofa aus einkauft, statt sich am Wochenende durch die engen Gänge einer Filiale zu quetschen, hat nun die Möglichkeit dazu.