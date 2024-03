Brauerei gibt Entwarnung: "Wir haben genug Bier trotz Hacker-Attacke"

Duvel hat nach Ransomware-Angriff "mehr als genug" Bier - das ist die Botschaft, die die bekannte belgische Brauerei Duvel Moortgat aktuell zur "Entwarnung" verbreitet. Denn die Abfüllanlagen wurden durch einen Ransomware-Angriff stillgelegt.

Das meldet die Tageszeitung Het Nieusblad . Ein Sprecher des Unternehmens erklärte gegenüber den lokalen Medien, dass die automatischen Erkennungssysteme des Unternehmens den Ransomware-Angriff bemerkt hätten und Alarm schlugen."Deshalb wurde die Produktion sofort gestoppt. Es ist noch nicht bekannt, wann sie wieder aufgenommen werden kann. Wir hoffen, dass wir die Produktion heute oder morgen wieder starten können", erklärte der Konzern.Bierliebhaber auf Reddit reagierten auf den Vorfall mit Humor, nannten die Situation einen "nationalen Notfall" und fragten nach der tatsächlichen Anzahl der "strategischen Reserven" der Brauerei.Die IT der Brauerei wurde demnach durch einen Ransomware-Angriff Mitte der Woche getroffen und durch den Start der Sicherheitsmaßnahmen eine Reihe von computergesteuerten Anlagen in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Bierproduktion traf es die Abfüllanlagen des Unternehmens - sie standen für einige Tage komplett still.Zum Wochenende hat man aber bereits einen Teil des Netzwerks wieder herstellen können und befürchtet keine weiteren Auswirkungen durch die Ransomware-Attacke. Man geht davon aus, dass die Produktion jetzt wieder normal läuft. Die Lager seien aktuell aber gut gefüllt, sodass es so oder so keine Auswirkungen auf den Vertrieb geben dürfte.Duvel ist eine belgische Biermarke, die vor allem für ihr starkes und fruchtiges Golden Pale Ale bekannt ist, das den gleichen Namen trägt. Die Brauerei stellt auch bekannte Abteibiere wie Vedett, Maredsous und La Chouffe her, die in die ganze Welt exportiert werden.Der Angriff auf Duvel wurde von der Ransomware-Gruppe Stormous beansprucht. Stormous behauptet, dass sie im Besitz von 88 GB Daten ist, die aus den Systemen der Brauerei gestohlen wurden, und droht damit, die Daten zu veröffentlichen, wenn nicht bis zum 25. März ein Lösegeld gezahlt wird.