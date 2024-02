LockBit: Berüchtigte Ransomware-Gruppe von FBI, BKA, etc. lahmgelegt

Internationalen Strafverfolgungsbehörden ist es nach eigenen Angaben gelungen, die Infrastruktur der berüchtigten Cybercrime-Gruppe LockBit unter ihre Kontrolle zu bringen. Dies teilten das FBI und die britische NCA gestern Abend mit.

LockBit gilt als größte Ransomware-Gruppe weltweit

Zusammenfassung Cybercrime-Gruppe LockBit verliert Kontrolle über Server

FBI, NCA, BKA & Co legen LockBit-Websites lahm

Behörden aus mehreren Ländern in "Operation Cronos" involviert

Reuters: LockBit könnte Ersatzserver nutzen

LockBit-Angriffe betrafen unter anderem Boeing und ICBC

Größte Ransomware-Gruppe LockBit auf Profit ausgerichtet

Unterscheidet sich von staatlich unterstützten Hackern

Die Ransomware-Gruppe LockBit hat ab sofort angeblich keine Kontrolle mehr über einen Großteil ihrer Server. Wie die britische National Crime Agency (NCA) und das amerikanische FBI und andere europäische und nationale Sicherheitsbehörden verlauten ließen, sei es gelungen, diverse Websites der vor allem durch Erpressungsversuche bekannt gewordenen Gruppe lahmzulegen.Man sei im Rahmen der sogenannte "Operation Cronos" gegen LockBit vorgegangen, so die diversen Behörden, zu denen auch das Bundeskriminalamt und mehrere deutsche Landeskriminalämter gehören. Unter anderem wurden auch Polizeibehörden aus Frankreich, Japan, der Schweiz, Kanada, Schweden, den Niederlanden und Finnland als Beteiligte an der "Operation Cronos" genannt. Aktuell soll die Aktion noch weiter laufen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters könnte die Abschaltung der Websites von LockBit durch die Behörden allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. So war von einem von Reuters zitierten Vertreter der Gruppierung zu hören, dass man Ersatzserver zur Hand habe, die nicht von dem Vorgehen der Behörden betroffen sind.LockBit hatte in den letzten Monaten immer wieder mit Angriffen auf einige der größten Firmen für Aufsehen gesorgt. Unter anderem fielen der Flugzeughersteller Boeing und die chinesische Bank ICBC den Angriffen der nach eigenen Angaben aus den Niederlanden stammenden Online-Kriminellen zum Opfer. Zuvor hatte man unter anderem zahlreiche Server der britischen Post lahmgelegt.LockBit gilt als größte Ransomware-Gruppe weltweit, wobei sie sich grundlegend von ähnlichen Gruppierungen unterscheidet, da man ausschließlich darauf konzentriert ist, mit den Angriffen Geld zu verdienen. Während die meisten anderen Ransomware-Hacker im Dienste von Staaten stehen, ist man bei LockBit also nur an Profit interessiert.