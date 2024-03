Der Marktanteil des freien Betriebssystems Linux in seinen diversen Varianten hat einen historischen Höchststand erreicht. Laut den Statistiken von StatCounter kam Linux Ende Februar 2024 erstmals auf einen Marktanteil von knapp über vier Prozent.

30 Jahre für 3 Prozent, acht Monate für 4 Prozent

Das Warum ist offen

Zusammenfassung Linux erreicht historischen Marktanteil von über 4%

StatCounter: Linux im Februar 2024 bei 4,03% Anteil

Linux-Wachstum stärker als je zuvor in letzter Zeit

Von 3% auf 4% Marktanteil in nur acht Monaten

Unklar, was den Anstieg von Linux "beflügelt" hat

StatCounter-Daten basieren auf 1,5 Millionen Websites

In der Monatsstatistik des Dienstleisters StatCounter für den Monat Februar 2024 lag der Marktanteil von Linux bei den Desktop-Betriebssystemen erstmals über vier Prozent. Insgesamt kam das freie Betriebssystem auf 4,03 Prozent Anteil unter den von StatCounter gezählten Systemen.Was angesichts des überwältigenden Marktanteils von Windows und dem noch immer mindestens viermal höheren Marktanteils von MacOS in der Statistik zunächst wie ein lächerlich geringer Wert wirkt, ist dennoch ein Rekord für Linux. Außerdem stieg der Marktanteil von "Desktop-Linux" jüngst anscheinend stärker als je zuvor.So hat es laut Bobby Borisov von Linuxiac nur rund acht Monate gedauert, bis der Marktanteil von Linux von drei auf jetzt vier Prozent zugelegt hat - zuvor gingen aber ganze 30 Jahre ins Land, bis Linux überhaupt auf drei Prozent Marktanteil kam. Es scheint also zumindest zeitweise einen gewissen Trend zu einer größeren Zahl von Linux-basierten Desktops gegeben zu haben.Wie es zu dem Anstieg kam, ist nicht klar. Denkbar wäre, dass der Erfolg des Steam Deck von Valve eine Rolle gespielt hat, schließlich läuft auf dem Gerät mit SteamOS ein Linux-Betriebssystem, das auf Arch Linux basiert. Allerdings dürfte der Anteil der Steam-Deck-User, die mit ihrem Gerät per Browser auf das Internet zugreifen und so auf den Websites landen, über deren Zugriffsstatistiken Stat­Coun­ter seine Daten sammelt, sehr gering sein.Die Zahlen von StatCounter basieren auf den Statistiken von rund 1,5 Millionen Websites, die mithilfe des Unternehmens ihre eigenen Nutzerzahlen ermitteln. Wie aussagekräftig die Statistiken somit sind, lässt sich natürlich nur schlecht einschätzen. Das "Jahr von Linux auf dem Desktop" lässt also wohl weiter auf sich warten, auch wenn eine größere Vielfalt bei den Betriebssystemen nach wie vor sehr zu begrüßen wäre.