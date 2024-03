iOS 17.4 ist da: Drittanbieter-AppStores, NFC-Öffnung und vieles mehr

Apple hat jetzt das bereits erwartete Update für seine Mobile-Betriebssysteme veröffentlicht. Zuvorderst steht dabei natürlich iOS 17.4 . Mit diesem öffnet das Unternehmen seine Plattform in der EU nun für App-Stores und Bezahldienste von Dritten.

Zwei Zero-Days weg

EU-Nutzer können Drittanbieter-App-Stores nutzen

Eigene Bezahldienste in Apps jetzt möglich

NFC-Chip für nicht-Apple Pay Dienste offen

Apple Podcasts bietet automatische Transkriptionen

Neue Emojis und aktualisierte Personen-Emojis

Verbesserungen bei Siri, Batterie und Sicherheit

iPad OS 17.4 folgt EU-Digitalmarkt-Gesetzgebung

Die Gesetzgebung in der EU wurde inzwischen so nachgeschärft, dass es Apple unmöglich geworden ist, die Hoheit über die eigene Plattform zu nutzen, um sich Konkurrenz vom Leib zu halten. Daher schafft das Unternehmen nun zumindest für die europäischen Nutzer entsprechende Hürden ab.Zukünftig wird es also möglich sein, Apps auch aus Drittanbieter-Stores auf iPhones und anderen Mobilgeräten Apples zu installieren. Darüber hinaus können Anbieter einer App nun auch beliebige eigene Zahlungsoptionen anbieten. Transaktionen wie die Zahlung von Abo-Gebühren muss also nicht mehr zwangsläufig über den AppStore laufen, bei dem jeweils ordentliche Provisionen bei Apple hängenblieben. Und auch der NFC-Chip in iPhones kann nun für Zahlungsdienste genutzt werden, die nichts mit Apple Pay zu tun haben.Während diese für Apple durchaus bahnbrechenden Neuerungen auf die EU beschränkt sind, bietet iOS 17.4 auch für alle Nutzer einige interessante neue Funktionen. So bietet die Apple Podcasts-App jetzt automatische Transkriptionen in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch an. Die Inhalte werden somit auch für Menschen mit einer Hörbehinderung nutzbar oder können für weitergehende Arbeiten genutzt werden.Der aktuell zu hörende Text wird dabei synchron mit dem Audio hervorgehoben, damit man ihm leicht folgen kann. Nutzer können den Text durchsuchen und ihn antippen, um die Audiowiedergabe an einer bestimmten Stelle zu starten. Weiterhin gibt es eine Reihe neuer Emojis. Dazu gehören ein Pilz, ein Phönix, eine Limette, eine zerbrochene Kette und schüttelnde Köpfe. Apple hat außerdem 18 Personen- und Körper-Emoji aktualisiert, so dass sie in beide Richtungen sehen können.Weitere Aktualisierungen betreffen Funktionen wie den Batteriestatus, Siri (mit der Möglichkeit, empfangene Nachrichten in mehrere unterstützte Sprachen zu übersetzen), den besseren Schutz gestohlener Geräten und virtuelle Kartennummern für Apple Cash. Dank einer Aktualisierung der Anrufer-ID sehen Nutzer bei Anrufen eines von Apple verifizierten Unternehmens dessen Namen, Logo und Abteilungsbezeichnung. Außerdem gibt es eine Reihe von Fehlerkorrekturen - insbesondere werden auch zwei Zero-Day-Lücken geschlossen.Zusammen mit iOS 17.4 hat Apple auch iPadOS 17.4 veröffentlicht, das viele der gleichen Änderungen enthält, einschließlich der Updates für den App Store, um dem EU-Gesetz für digitale Märkte zu entsprechen. Es wird nun erwartet, dass das Unternehmen in Kürze VisionOS 1.1 (für Apple Vision Pro ), MacOS 14.4, WatchOS 10.4 und HomePod 17.4 veröffentlichen wird.