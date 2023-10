Apple hat überraschenderweise neue Preise für Apple TV+ Abonnements auf der Konzern-Homepage veröffentlicht. Das Streaming-Angebot verteuert sich jetzt deutlich - und zieht auch Preiserhöhungen für das Apple-One-Angebot nach sich.

Preise für Filme, Serien und Spiele erhöht

Neue Preise ab sofort

Neue Preise für Apple-Dienste Dienst Alter Preis Neuer Preis Apple TV+ (Monatlich) 6,99 Euro 9,99 Euro Apple Arcade (Monatlich) 4,99 Euro 6,99 Euro Apple One (Einzeln) 16,95 Euro 19,95 Euro Apple One (Familie) 22,95 Euro 25,95 Euro Apple One (Premium) 31,95 Euro 34,95 Euro

Zusammenfassung Apple erhöht Preise für Apple TV+ und Spiele-Streamingdienst Arcade

Apple TV+ kostet nun etwa 10 Euro statt 7 Euro monatlich

Jahres-Paket für Apple TV+ scheint abgeschafft zu sein

Apple Arcade kostet nun rund 7 Euro statt 5 Euro monatlich

Preiserhöhung führt auch zu höheren Kosten für Apple One

Alle Preisänderungen gelten sofort für Neukunden

Bestandskunden werden per E-Mail über Preisänderungen informiert

Nicht nur das Film- und Serienangebot Apple TV+ wird teurer, auch der Spiele-Streamingdienst Arcade bekommt einen neuen Preis. Apple verlangt ab sofort für Apple TV+ drei Euro im Monat mehr - es werden nun 9,99 Euro anstelle von 6,99 Euro fällig.Dabei hatte der Konzern erst im Herbst 2022 die Preise deutlich angehoben. Zudem scheint bei Apple TV+ nun das vergünstigte Jahres-Paket weggefallen zu sein. Es gibt auf der Homepage keinen Hinweis mehr dazu. Das Abo von Apple TV+ hat sich damit innerhalb von wenigen Monaten von einst 4,99 Euro auf 9,99 Euro im Preis verdoppelt.Auch für das Spiele-Streaming verlangt Apple nun mehr. Statt bisher 4,99 Euro sollen Kunden 6,99 Euro zahlen.Durch diese beiden nun verteuerten Dienste steigt auch der Preis bei Apple One . Alle Preisstufen werden um 3 Euro angehoben, womit man nun laut Apple sogar mehr spart, als zuvor, verglichen mit den Einzel-Abos. Alle Preise gelten ab sofort für Neukunden. Apple wird bei Bestandskunden die Preise sicherlich ebenfalls schon in Kürze anpassen.Nutzer werden darüber per E-Mail informiert. Wenn es so läuft wie bei den vergangenen Preisrunden, dürften Bestandskunden im November eine Information zu den neuen Preisen bekommen.