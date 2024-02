AirPods mit Kameras & mehr Kuriositäten bei Apple in der Entwicklung

Wie kann Apple seine Produkte verbessern und neue Kategorien er­obern? Genau diese Fragen werden in den Forschungsabteilungen des Konzerns beantwortet. Jetzt erlaubt ein Bericht einen spannenden Blick durch das Schlüsselloch der Labore.

Midjourney/KI generiert

Apple probiert herum: Smart Glasses als AirPods-Ersatz

Vom Labor ins Ohr

Zusammenfassung Apple erforscht neue Produktkategorien und Weiterentwicklungen

Konzerneigene Labore entwickeln Ideen, die oft nicht umgesetzt werden

Smart Ring von Apple-Designern vorgeschlagen, aber nicht realisiert

Apple-Ingenieure arbeiten an weniger ambitionierten Smart Glasses

Brille könnte AirPods ersetzen und bietet mehr Batterie und Sensoren

AirPods könnten durch Kameras und Gesundheitssensoren aufgewertet werden

KI-Einbindung in AirPods könnte vielfältige neue Funktionen ermöglichen

Dank großer Geldreserven hat Apple auch viel Freiheit, neue Produktkategorien und Weiterentwicklungen zu erforschen. Der Konzern ist dafür bekannt, nur selten in neue Kategorien vorzupreschen. Viele Ideen, die in den Laboren entwickelt werden, verschwinden häufig für immer in der Schublade. Jetzt hat Bloomberg-Reporter Mark Gurman über einige spannende und kuriose Forschungsprojekte berichtet Apple denkt demnach schon länger darüber nach, welchen nächsten Schritt man im Bereich der Wearables gehen soll. Schon vor einigen Jahren habe das Design-Team die Idee eines smarten Ringes - wie von Samsung jüngst vorgestellt - ins Spiel gebracht. Bis heute habe sich die Idee auf dem Apple-Campus aber nicht durchgesetzt.Während sich der Ring also nicht in "aktiver Entwicklung" befindet, treiben die Apple-Ingenieure laut Gurman eine andere Idee voran, die seit Jahren durch den Konzern geistert: Smart Glasses. Apples Vision von vollwertiger Augmented Reality ist technologisch noch viele Jahre entfernt, deshalb soll es sich bei dieser Idee um ein "weniger ehrgeiziges Produkt" handeln.Demnach positioniert Apple die schlaue Brille intern als "AirPods Ersatz". Der Formfaktor könne "stärkere Batterien , mehr Sensoren und umfassendere KI-Funktionen" bieten, aber auf komplexe räumliche Darstellung von Inhalten verzichten. Laut Gurman befinden sich diese Ideen in Apples Hardwareabteilung in der aktiven Erprobungsphase.Apple denkt zu guter Letzt auch darüber nach, wie man die AirPods zu einem deutlich komplexeren Produkt weiterentwickeln könnte. Dabei klingen die Informationen Gurmans zu diesem Projekt zunächst durchaus kurios. Apples Forschungsabteilung erprobt demnach unter dem Codenamen "B798" unter anderem, wie man Kameras in die Ohrhörer integrieren kann.Mit weiteren Gesundheitssensoren ausgerüstet und mit KI versehen könnten AirPods zu deutlich mächtigeren Wearables werden, die ähnlich wie Smart Glasses ihre Umgebung wahrnehmen und dem Träger unzählige neuen Funktionen bieten könnten - und das in einem Produkt, das Millionen Menschen schon heute tragen.