Girokonto: Bunq erhöht Preise für Neu- und Bestandskunden

Bei Bunq steigen nicht nur die Zinsen, sondern auch die Kosten fürs Girokonto. Die niederländische Neobank erhöht die Preise für alle privaten und geschäftlichen Kontenmodelle - Easy Bank, Money und Green. Nur das Ta­ges­geld­konto bleibt weiterhin kostenlos.

Bunq

Grundgebühr steigt um bis zu 33,4 Prozent

Bunq: Neue Tarifgebühren für Girokonten

Easy Green Privatkonto: 17,99 Euro pro Monat --> 18,99 Euro

17,99 Euro pro Monat --> Easy Money Privatkonto: 8,99 Euro pro Monat --> 9,99 Euro

8,99 Euro pro Monat --> Easy Bank Privatkonto: 2,99 Euro pro Monat --> 3,99 Euro

2,99 Euro pro Monat --> Easy Green Geschäftskonto: 22,99 Euro pro Monat --> 23,99 Euro

22,99 Euro pro Monat --> Easy Money Geschäftskonto: 12,99 Euro pro Monat --> 13,99 Euro

12,99 Euro pro Monat --> Easy Bank Geschäftskonto: 6,99 Euro pro Monat --> 7,99 Euro

6,99 Euro pro Monat --> Zusätzliche 25 Unterkonten: Easy Green und Easy Money Privat 19,00 Euro pro Monat --> 20,00 Euro

Easy Green und Easy Money Privat 19,00 Euro pro Monat --> Zusätzliche Direktoren (nur für Geschäftskunden): Die ersten drei Direktoren kostenlos, danach 4,99 Euro pro Direktor pro Monat --> 5,99 Euro

(nur für Geschäftskunden): Die ersten drei Direktoren kostenlos, danach 4,99 Euro pro Direktor pro Monat --> bunq Paket: 24,99 Euro pro Monat --> 28,99 Euro

Tagesgeldkonto weiterhin kostenlos

Vergleich: Die besten Girokonten 2024

Zusammenfassung Bunq erhöht Preise für Girokonten Easy Bank, Money, Green

Tagesgeldkonto bei Bunq bleibt weiterhin kostenlos

Neukunden zahlen ab sofort mehr, Bestandskunden ab Mai 2024

Zusatzfunktionen wie Unterkonten und weitere Direktoren teurer

Easy Bank, Money, Green: Preise steigen um ca. 1 Euro pro Monat

Bunq-Paket kostet nun rund 29 Euro statt vorher 25 Euro

Tagesgeldkonto mit 4,5 Prozent Zinsen bleibt attraktiv

Während Bunq mit 4,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld viele Kunden für sich gewinnen kann, steigen die Kosten für die klassischen Girokonten-Tarife des Fintechs. Für die Modelle Easy Bank, Easy Money und Easy Green werden sowohl für Privatkunden als auch Geschäftskunden ab sofort ein Euro mehr pro Monat fällig. Die Kosten für das Bunq-Paket aus einer Kombination dieser steigt auf 28,99 Euro pro Monat. Die beliebtesten kostenlosen Girokonten im Vergleich (Anzeige)Vorerst gilt die Preiserhöhung nur für Neukunden. Bunq kündigt allerdings an, Bestandskunden ab dem 1. Mai 2024 ebenfalls auf die neuen Konditionen umzustellen. Neben den erhöhten Basiskosten werden auch die Gebühren für diverse Funktionen erhöht, etwa das Aufstocken von bis zu 25 Unterkonten und der Kauf weiterer Direktoren (Geschäftskonto).Die einzelnen Kontomodelle unterscheiden sich bei Bunq vor allem in Hinsicht auf die Anzahl der virtuellen und physischen Kreditkarten, Bargeldabhebungen, lokalen IBANs, Währungen und Funktionen wie Echtzeitzahlungen, Einzahlungen im Geschäft und PIN-Features. Details dazu findet ihr im Tarifüberblick von Bunq Wer mit der Zinserhöhung auf 4,5 Prozent p.a. ein Tagesgeldkonto bei Bunq eröffnet hat, muss sich über die Preiserhöhung keine Gedanken machen. Die niederländische Neobank hält am kostenlosen Easy Savings-Tarif fest. Damit bleibt Bunq die aktuell beste Tagesgeld-Option, zumindest im viermonatigen Aktionszeitraum. Alternativen im Bereich Girokonto zeigt der nachfolgende Vergleich. Zu unseren Favoriten gehören die C24 Bank und Comdirect