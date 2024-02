Amazon-Visa-Karte: Ende naht, Details zum Nachfolger fehlen weiter

Seit letztem Jahr stirbt die Amazon-Visa-Karte einen langsamen Tod - und sorgt für einigen Ärger bei Kunden. Zum Stichtag Ende März werden auch die letzten Karten abgeschaltet. Wie sich zeigt, schafft es Amazon offenbar nicht, rechtzeitig eine neue Karte bereitzustellen.

Die Art, wie Amazon und der Finanzpartner Landesbank Berlin (LBB) das Ende der Amazon-Visa-Karte über die letzten Monate gestaltet haben, kann man nur als sehr holprig bezeichnen - wir hatten wiederholt über massive Probleme berichtet.Klar ist: Am 26. März 2024 ist endgültig Schluss. Schon im Sommer letzten Jahres hatte Amazon eine neue Karte in Aussicht gestellt, davon fehlt aber weiterhin jede Spur.(Anzeige) Golem hatte jüngst versucht, von Amazon eine Aussage zu den Plänen für eine neue Kreditkarte zu erhalten. Das Unternehmen antwortet nur, dass man weiter, wie immer Sommer letzten Jahres versprochen, an einem neuen Produkt arbeitet.Details könne man aber auch einen Monat vor dem Ende des aktuellen Visa-Angebots bislang nicht nennen. Auch zu einem möglichen Zeitplan äußert sich das Unternehmen nicht.Damit scheint klar: Zum Ende der alten Amazon-Visa-Karte wird es wohl kein entsprechendes Produkt von Amazon geben. Wann das Unternehmen dieses bereitstellen kann, bleibt völlig offen.Immerhin scheint man die Pläne für einen Nachfolger bisher nicht verworfen zu haben. Die Visa Card Extra, welche die Landesbank Berlin (LBB) im Rahmen der Kündigungen bewirbt, kann auf jeden Fall nicht als gleichwertiges Nachfolgeprodukt angesehen werden.