Bunq erhöht Zinsen: Sparer erhalten 4,5 Prozent aufs Tagesgeld

Traditionelle Sparkassen, Volksbanken, Direktbanken und Co. bereiten sich auf eine nahende Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor und senken die Zinsen. Unter anderem bei der ING DKB und 1822direkt wurden die Konditionen für Tagesgeld- und Festgeldkonten bereits angepasst.Bunq fokussiert sich seit geraumer Zeit auf die Neukundengewinnung, die man nun mit 4,5 Prozent Zinsen p.a. auf Spareinlagen versucht weiter anzukurbeln. Die neuen Bonuszinsen gelten daher nur für Neukunden, die sich für das Easy-Savings-Konto registrieren. Bis zu 100.000 Euro werden hier verzinst, wobei sich das "Tagesgeldprodukt" von anderen Banken in einigen Punkten unterscheidet - positiv und negativ.Die Bonuszinsen werden auf dem kostenlosen Sparkonto für vier Monate gewährt, täglich berechnet und wöchentlich ausgezahlt. Entsprechend profitieren Kunden gegenüber Banken mit monatlicher oder quartalsweiser Zinsauszahlung von einem leicht besseren Zinseszinseffekt. Die Vorteile liegen allerdings in einem geringen einstelligen Eurobereich.(Anzeige)Nach dem Aktionszeitraum sinken die Zinsen auf einen Basiszins von 1,56 Prozent. Einschränkungen gegenüber einem klassischen Tagesgeldkonto gibt es zudem bei der Guthabenverfügbarkeit. Mit dem Easy-Savings-Konto können Bunq-Kunden nur zwei Abhebungen pro Monat vornehmen, entweder in voller Höhe oder als Teilauszahlung. Einzahlungen sind hingegen jederzeit und unbegrenzt möglich.Somit eignet sich das Tagesgeldprodukt von Bunq für alle, die ihr Geld etwa für vier Monate zu 4,5 Prozent p.a. parken wollen und nicht täglich über Teilbeträge verfügen müssen. Wer sein Tagesgeldkonto wie ein Girokonto behandelt und monatlich mehr als zwei Auszahlungen vornehmen muss, sollte sich wahrscheinlich nach einer Alternative umsehen.Die Neobank ist eigenen Angaben zufolge die zweitgrößte Europas und zählt aktuell mehr als 11 Millionen Kunden. Konten werden mit einer nativen deutschen IBAN eröffnet und Einlagen sind bis zu einem Guthaben von 100.000 Euro durch die nie­der­län­di­sche Ein­la­gen­si­che­rung innerhalb der EU geschützt.