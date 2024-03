US-Präsident bezeichnet chinesische Elektroautos als Sicherheitsrisiko

China spielte früher in Bezug auf die Autoindustrie nur eine unter­ge­ordnete Rolle, man war vor allem ein Wachstumsmarkt für Exporte. Mit dem Umstieg auf Elektro ändert sich das fundamental, denn plötzlich exportiert China selbst auch ins Ausland - und hier gibt es Bedenken.

Es ist alles andere als ein Geheimnis, dass die chinesische Autoindustrie starken Aufwind hat und längst westliche Märkte anvisiert. Diese Konkurrenz wird im Westen argwöhnisch beäugt, so mancher Kunde freut sich aber über die Konkurrenz, die die Preise nach unten drückt.Doch in den USA hat sich Präsident Joe Biden in die Angelegenheit eingeschaltet und bezeichnete chinesische Fahrzeuge als Risiko für die nationale Sicherheit - konkret gemeint sind damit laut Biden vor allem jene Autos, die mit dem Internet verbunden sind. Das sind heutzutage allerdings praktisch alle Fahrzeuge. Dabei sind nicht explizit Elektroautos gemeint, allerdings fallen nahezu alle chinesischen Exporte in diese Kategorie.Wie die New York Times berichtet, hat das auch schon konkrete Folgen: Als Sofortmaßnahme wurde eine Untersuchung des Handelsministeriums eingeleitet. Sollte sich hier der Verdacht auf Sicherheitsbedrohungen erhärten, könnte dies zu neuen Vorschriften oder Beschränkungen für chinesische Fahrzeuge und deren Einfuhr führen.Laut der US-Regierung ist das nur der Anfang, denn im Fall von Datenschutz- und anderen Sicherheitsverstößen könnte es weitreichende Einschränkungen und zusätzliche Maßnahmen geben. "China ist entschlossen, die Zukunft des Automobilmarktes zu dominieren, auch mithilfe unlauterer Praktiken", sagte Biden in einem Statement. "Chinas Politik könnte unseren Markt mit seinen Fahrzeugen überschwemmen und damit unsere nationale Sicherheit gefährden. Das werde ich unter meiner Führung nicht zulassen."Dabei ist allerdings klar, dass die Sicherheitseinwände nur vorgeschoben sind und es in erster Linie um wirtschaftliche Interessen geht. Denn die US-Hersteller sind von den teils deutlich günstigeren chinesischen Rivalen bedroht, das bedroht natürlich die Biden-Initiativen zur Stärkung der US-Industrie.