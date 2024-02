Der Mond hat lange keine Menschen mehr gesehen. Und nun scheint es auf ein neues Wettrennen hinauszulaufen. Immerhin hat auch China jetzt schon einmal die Namen der Raumfahrzeuge vorgestellt, mit denen man Leute zum Erdtrabanten bringen möchte.

Public Domain

Noch in diesem Jahrzehnt

Vorschläge gesammelt

Zusammenfassung China plant bemannte Mondmission bis Ende des Jahrzehnts

Raumfahrzeuge Mengzhou und Lanyue sollen Astronauten befördern

Kein genauer Termin für Chinas Mondmission, Ziel ist vor 2030

Mengzhou-Raumschiff dient als Kontrollzentrum und Wohnmodul

Lanyue-Mondlandefähre für zwei Astronauten und einen Rover konzipiert

Raumfahrzeugnamen aus öffentlichen Vorschlägen gewählt

Chinas Chang'e-Missionen treiben Mondforschung voran

Der Plan der Chinesen sieht aktuell so aus, dass bis zum Ende des Jahrzehnts eine bemannte Mondmission mit einer Trägerrakete des Typs Langer Marsch 10 auf den Weg gebracht werden soll. Den größten Teil des Weges sollen die Raumfahrer im Raumschiff Mengzhou (Traumschiff) zurücklegen, um dann mit der Landefähre Lanyue (Umarmung des Mondes) auf die Oberfläche herunterzugehen.China hat noch keinen konkreten Termin für die erwartete bemannte Mondmission genannt, will aber bis 2030 das zweite Land nach den USA sein, das Menschen auf dem Mond landen lässt. Ob man dieses Ziel noch vor dem neuen Artemis-Programm der NASA erreicht, ist aktuell nicht absehbar - allerdings kann man davon ausgehen, dass zumindest intern eine entsprechend ehrgeizige Planung vorliegt.Das Mengzhou-Raumschiff besteht aus einem Wiedereintrittsmodul, in dem die Raumfahrer untergebracht sind und das als Kontrollzentrum dient, und einem Servicemodul für die Energie- und Antriebssysteme. Das Fahrzeug wird fast 9 Meter lang sein und 22 Tonnen wiegen. Die angedockte Lanyue-Mondlandefähre wird zwei Astronauten und einen 200 Kilogramm schweren Rover beherbergen.Die Namen der Raumfahrzeuge wurden nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde von einer Expertengruppe aus fast 2000 Vorschlägen aus der Öffentlichkeit ausgewählt. Der Name Lanyue tauchte erstmals 1965 in einem Gedicht des Gründers der Volksrepublik China, Mao Zedong, auf und "symbolisiert das Streben und die Zuversicht des chinesischen Volkes bei der Erforschung des Universums und der Expedition zum Mond", hieß es.Peking hat in den letzten Jahren mit seinen unbemannten Chang'e-Missionen die Mondlandungen vorangetrieben. 2019 schrieb China Geschichte, als es als erstes Land erfolgreich auf der anderen Seite des Mondes landete.