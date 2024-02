Epic Games-Kunden und Fortnite-Spieler haben möglicherweise Grund zur Sorge, beim Gaming-Unternehmen selbst kann man davon aus­gehen, dass es dort Kopfschmerzen geben wird. Denn eine Ransom­ware-Gruppe behauptet, 189 GB an sensiblen Daten erbeutet zu haben.

Hack durch neue Gruppe "Mogilevich"

Zusammenfassung Epic Games von Ransomware-Gruppe angegriffen

189 GB sensible Daten sollen gestohlen sein

Mogilevich bietet Daten im Darknet zum Verkauf

Erpresser setzen Frist bis 4. März

Keine Beweise für Echtheit des Hacks

Gruppe führte erst vier Angriffe durch

Name bezieht sich auf Mafia-Boss Semjon Mogilewitsch

E-Mails, Passwörter, vollständige Namen, Zahlungsinformationen und Quellcode: Das sind die internen Daten, die eine Cybercrime-Gang namens Mogilevich gestohlen haben will. Laut einem Bericht des Portals Cyber Daily (via VGC ) hat die Gruppe auf ihrer Seite im Darknet Behauptungen über den Datendiebstahl veröffentlicht."Wir haben im Stillen einen Angriff auf die Server von Epic Games durchgeführt", heißt es in einer dort veröffentlichten Nachricht. Die gestohlenen Daten stehen aktuell zum Verkauf, schreibt Mogilevich weiter, man liefert dort auch einen Link - für "einen Mitarbeiter des Unternehmens oder jemanden, der die Daten kaufen möchte".Die Erpresser haben dem Unternehmen bzw. sonstigen Interessenten eine Frist gesetzt, und zwar bis 4. März. Wie viel man für die Daten verlangt, ist nicht bekannt, es ist ebenso unklar, was geschehen wird, wenn dieser Stichtag verpasst wird.Bei Mogilevich handelt es sich um eine noch neue Gruppe, der Hack auf Epic Games ist laut Cyber Daily der erst vierte Angriff der Gruppe. Vergangene Woche konnte man demnach den ersten erfolgreichen Angriff feiern, genauer gesagt mit einem Hack auf die Nissan-Tochter Infiniti USA.Derzeit gibt es allerdings keinen echten Beweis, dass die Angaben von Mogilevich in Bezug auf Epic Games stimmen. Solches "Proof of Hack"-Material ist zwar üblich, man sollte allerdings auch nicht davon ausgehen, dass es nicht dennoch eine erfolgreiche Epic-Attacke samt Datendiebstahl gegeben hat.Der Name ist übrigens eine Anspielung auf den russisch-ukrainischen Mafia-Boss Semjon Mogilewitsch, dieser gehört zu den zehn meistgesuchten Verbrechern des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI).