Apple schaltet in der EU die iOS-Möglichkeit zu Progressive Web Apps ab

Apple macht sein eigenes Ding und schottet sich und seine Systeme so weit es nur geht von anderen Plattformen und Konkurrenten ab. Das ist kein Geheimnis, doch mitunter verhält sich der Konzern hier wie ein störrisches Kind. Das zeigt auch der Fall Progressive Web-Apps.

PWA: Bug oder Apple?

Zusammenfassung Apple isoliert Systeme von anderen Plattformen

PWAs in EU durch iOS 17.4 Beta nicht nutzbar

Apple kritisiert EU-Gesetz über digitale Märkte

Tech-Riese gibt DMA Schuld für PWA-Probleme

Sicherheitsbedenken bei alternativen Browser-Engines

Apple nennt Integration neuer Architektur unpraktikabel

Funktion "Home Screen Web-Apps" in EU entfernt

Denn seit Kurzem funktionieren sogenannte Progressive Web-Apps (PWAs) in der EU nicht länger und so mancher dachte ursprünglich, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Denn die Europäische Union hat den Konzern aus dem kalifornischen Cupertino gezwungen, diverse Änderungen in der EU umzusetzen, um dem Gesetz über digitale Märkte zu entsprechen.Das hat Apple auch getan, allerdings in einer Weise, die bereits von vielen kritisiert worden ist. Denn das Unternehmen versucht alles, um den EU-Richtlinien auf dem Papier zu entsprechen, aber eben nur dort. Im Fall von PWAs ist das ähnlich, aber auch wieder anders: Denn diese funktionieren seit Neuestem - konkret seit der Veröffentlichung der jüngsten Beta von iOS 17.4 - gar nicht mehr (via TechCrunch ).Doch das ist kein Bug, sondern ein Feature - oder besser gesagt Nichtfeature. Denn Apple gibt der EU und dem Digital Markets Act (DMA) die Schuld daran. Der Tech-Gigant macht die Komplexität verantwortlich, die mit der DMA-Anforderung verbunden ist, verschiedene Browser-Engines zuzulassen.PWAs sind im Wesentlichen Web-Apps bzw. -Seiten, die sich ein Stück weit wie native iOS-Apps verhalten und anfühlen. Doch Apple erklärt nun, dass man eine "völlig neue Integrationsarchitektur aufbauen müsste, die es derzeit in iOS nicht gibt", um die "komplexen Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Web-Apps, die alternative Browser-Engines verwenden" zu berücksichtigen.Apple schreibt weiter, dass das "angesichts der anderen Forderungen der DMA und der sehr geringen Akzeptanz von Home Screen-Web-Apps nicht praktikabel" sei: "Um den Anforderungen der DMA gerecht zu werden, mussten wir die Funktion "Home Screen Web-Apps" in der EU daher entfernen."