Neue iOS 17.4 Beta ist da, Apple Music SharePlay fehlt noch immer

Apple hat jetzt die vierte Beta-Version für iOS 17.4 und iPadOS 17.4 freigegeben. Die öffentliche Beta-Version sollte in Kürze folgen. Erwartet wird, dass die Freigabe an alle Nutzer noch bis März oder Anfang März erfolgt.

Interessant ist dabei dieses Mal, dass noch immer ein wichtiges Feature in der Vorschau fehlt, das als neue Funktion in iOS 17 gestartet war: Share Play für Apple Music. Aufgefallen ist das unter anderem dem Online-Magazin Apple Insider . Ansonsten sieht es aber so aus, als ob die Entwicklung von iOS 17.4 fast fertig ist.Wir haben nach weiteren Änderungen in der neuen Version Ausschau gehalten. Mit iOS 17.4 nimmt Apple Änderungen an den Batterie­zustands­informationen vor, die in der Einstellungen-App angezeigt werden. Apple macht jetzt direkt auf der obersten Ebene des Bildschirms "Batterie" in den Einstellungen deutlich, wann der Zustand der iPhone-Batterie "normal" ist.Apple veröffentlicht nur wenige Details zu den Änderungen in den einzelnen Beta-Updates, daher stehen nur wenige Informationen parat. Sobald die ersten Tester das Update ausprobiert haben, wird man mehr wissen. Apple hatte angekündigt, dass iOS 17.4 sich in erster Linie auf Änderungen konzentriert, die in der EU aufgrund regulatorischer Anforderungen vorgenommen werden.Der neue Build trägt die Nummer 21E5209b. Neue Beta-Versionen für iPadOS, macOS, tvOS und watchOS sind ebenfalls verfügbar. Viele Details zu den weiteren Update-Inhalten sind bisher nicht durchgesickert. Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/­sp/de/betaprogram vom dement­sprechend unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.