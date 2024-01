Bye Bye Ingenuity: Mars-Helikopter muss endgültig am Boden bleiben

Ingenuity ist einer der größten Erfolge der NASA der vergangenen Jahre, doch auch dies musste irgendwann einmal enden. Das ist jetzt passiert, denn die US-Weltraumagentur NASA hat bekannt gegeben, dass der Mars-Helikopter nach 72 Flügen auf dem Boden bleiben muss.

Ein Helikopter auf einem anderen Planeten: Noch vor einigen Jahrzehnten oder sogar Jahren hätte das so mancher als Science-Fiction abgetan, doch die NASA hat bewiesen, dass derartige Flüge möglich sind - selbst in einer dünnen Atmosphäre wie jener des Mars. Ingenuity flog 72-mal und übertraf damit selbst die Erwartungen seiner Macher.Doch nun ist Schluss: Wie die NASA in einer Pressemitteilung schreibt, hat Ingenuity nach rund drei Jahren am 18. Januar seinen letzten Flug durchgeführt: "Obwohl der Hubschrauber aufrecht steht und mit der Bodenkontrolle kommuniziert, zeigen die Bilder des Fluges vom 18. Januar 2024, die diese Woche zur Erde geschickt wurden, dass eines oder mehrere seiner Rotorblätter bei der Landung beschädigt wurden und er nicht mehr flugfähig ist."Dennoch hat Ingenuity alle Erwartungen übertroffen. Denn ursprünglich war der Mars-Heli lediglich als Technik-Demonstration gedacht, der fünf experimentelle Flüge in etwas mehr als 30 Tagen durchführen sollte. Letztlich wurden daraus wie erwähnt 72 Flüge in drei Jahren. Ingenuity flog auch 14-mal weiter als geplant und verbrachte mehr als zwei Stunden in der "Luft".NASA-Chef Bill Nelson war bei der Bekanntgabe erwartungsgemäß mehr als stolz: "Die historische Reise von Ingenuity, dem ersten Fluggerät auf einem anderen Planeten, ist beendet", sagte Nelson. "Dieser bemerkenswerte Hubschrauber flog höher und weiter, als wir es uns je vorstellen konnten, und half der NASA bei dem, was wir am besten können - das Unmögliche möglich zu machen."Ganz zur Ruhe kommt Ingenuity weiterhin nicht, denn die NASA-Ingenieure werden in den nächsten Tagen noch finale Tests durchführen und die noch auf dem Bordcomputer verbleibenden Aufnahmen herunterladen.