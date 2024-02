Erstes Bild der letzten Ruhestätte des beschädigten Mars-Helikopters

Abseits des felsigen Vordergrunds zeigt sich im Hintergrund ein kleiner, un­ge­wöhn­li­cher Fleck auf einer ausgedehnten, rötlichen Sanddüne. Die NASA hat kürzlich das erste Foto veröffentlicht, das die letzte Ruhestätte des beschädigten Mars-Hubschraubers Ingenuity zeigt.

Vor Kurzem musste die NASA vermelden : ein Rotorblatt der rund 1,8 Kilogramm schweren und 49 Zentimeter hohen Flugsonde war bei ihrem 72. Flug am 18. Januar permanent beschädigt worden. Die Folge: Ingenuity wird sich nie wieder in die Lüfte des Mars schwingen.Jetzt ist es gelungen, mit Kameras an Bord von Perseverance den Mars-Kopter an seinem letzten Landeplatz abzulichten. Der Mars-Rover hatte laut NASA zwei Wochen gebraucht, um zu Ingenuity aufzuschließen und das Bild dann am 4. Februar anzufertigen.Dafür wurde einmal mehr die Mastcam-Z genutzt, ein Kamera-Paar, das sich in ungefähr 2 Metern Höhe an der Spitze des beweglichen Mastes des Rovers befindet. Das Auflösungsvermögen liegt je nach Entfernung zwischen 0,15 Millimeter und 7,4 Millimeter pro Pixel.Ingenuity hatte die letzte Landung auf einer Düne vollzogen, auf dem Bild der NASA tritt die Sonde auf diesem Hintergrund trotz der relativ großen Entfernung deutlich hervor. Aller Voraussicht nach wird es eines der letzten Bilder bleiben, die wir von dem Mars-Hubschrauber erhalten.Die NASA hat bisher nicht bekannt gegeben, ob Perseverance noch weiter zu seinem gestrandeten Begleiter aufschließt. Der Eintrag in die Geschichtsbücher ist Ingenuity aber auch mit diesem verschwommenen Bild sicher.