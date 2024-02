Elon Musk: SpaceX wird eine Million Menschen zum Mars bringen

SpaceX-Chef Elon Musk ist dafür bekannt, dass er den Mund gerne zu voll nimmt und Versprechen abgibt, die nur schwer haltbar sind. Seine Fans glauben ihm dennoch meistens. Im jüngsten Fall dürften es aber selbst fanatische Musk-Jünger schwer haben, das für bare Münze zu nehmen.

Alle guten SpaceX-Dinge sind drei?

Zusammenfassung Elon Musk will eine Million Menschen auf Mars bringen

Starship soll endlich den Weltraum erreichen

Musk kommentiert Tweet von Tesla Owners Silicon Valley

Zivilisation soll sich ohne Erde auf Mars entwickeln

Finanzierung der Marskolonialisierung noch unklar

Starship-Flüge bislang nicht erfolgreich

Dritter Testflug des Starships steht bevor

Es ist natürlich einfach, etwas in Aussicht zu stellen, was man Zeitlebens selbst nicht mehr erleben wird. Denn Elon Musk hat kürzlich auf Twitter bzw. X darüber gesprochen, wie man mithilfe des Starships den Mars besiedeln will. Denn der 52-Jährige kommentierte einen Tweet der Tesla Owners Silicon Valley, in dem ein kurzes Video des dritten Starship zu sehen war. Dieses soll endlich den Weltraum erreichen - geschafft hat das nämlich bisher noch keines der Raumschiffe.Tesla Owners Silicon Valley schrieb zum Tweet jedenfalls, dass das Starship die größte Rakete sei, die je gebaut wurde, "und sie wird uns zum Mars bringen". Diesen Post kommentierte Musk persönlich und lehnte sich dabei ziemlich weit aus dem Fenster."Wir entwickeln einen Plan, um eine Million Menschen auf den Mars zu bringen", so der SpaceX-Chef. Musk meinte weiter, dass sich unsere Zivilisation nur dann wahrhaft weiterentwickeln könne, wenn es gelingt, den Mars so weit zu entwickeln, dass dieser ohne Versorgungsschiffe von der Erde überleben kann, so Musk weiter.Freilich ist es einfach, solche Voraussagen zu machen, wenn man deren Überprüfung nicht selbst erleben wird. Denn selbst wenn es gelingt, den Mars zu kolonialisieren, wird das viele Jahrzehnte und wohl Jahrhunderte dauern. Wie sich das Ganze finanzieren könnte, verriet der Milliardär bisher auch nicht wirklich.Auf dem Weg dahin muss das Starship überhaupt erst einmal in den Weltraum kommen, denn bislang ist das nicht gelungen. Beim zweiten Flug im vergangenen November kratzte man zwar am Weltraum, ein voller Erfolg war er aber nicht. Aktuell wartet man auf die Freigabe des dritten Testfluges, dieser soll in den nächsten Tagen bzw. Wochen stattfinden.