Trade Republic Visa: Wartezeit scheint sich drastisch zu verkürzen

Trade Republic macht Fortschritte bei der Bearbeitung von Anträgen für die neue Visa-Debitkarte. Kunden des Neobrokers berichten von großen Sprüngen innerhalb der Warteliste, auf der sich bereits mehr als eine Million Interessenten angesammelt haben.

Trade Republic

Der Hype sorgt(e) für lange Wartezeiten

Es scheint schneller voranzugehen

1% Saveback für Aktien- oder ETF-Sparpläne

Virtuelle Karte kostenlos, physische gegen Zuzahlung

Seit mehreren Monaten macht der Neobroker Trade Republic mit einer spiegelnden Visa-Debitkarte auf sich aufmerksam, die zum einen kostenlos ist, zum anderen mit einer für Anleger neuen "Saveback"-Funktion wirbt. Der entfachte Hype hat allerdings auch seine Schattenseite. Die Warteliste , um die Visakarte überhaupt beantragen zu können, ist lang. Jetzt mit dem Tagesgeld-Vergleich die besten Zinsen erhalten (Anzeige)Nachdem Trade Republic Ende Januar die Wartelistenpositionen seiner Kunden innerhalb der App sichtbar gemacht hatte, zeigte sich schnell, dass mittlerweile mehr als eine Million Interessenten Schlange stehen. Teilweise rücken diese pro Tag nur wenige hundert Plätze nach vorn, wobei der Neobroker verspricht, dass sich das Einladen von Freunden als Neukunden (Refer-a-Friend) positiv auf die eigene Position auswirken soll.In den letzten Tagen scheint die Bearbeitung allerdings deutlich an Fahrt aufgenommen zu haben. Nutzer des bekannten Finanzfluss-Discords berichten von Sprüngen in Höhe von teilweise über 60.000 Plätzen an nur einem Tag.Abzuwarten bleibt, ob Trade Republic dieses Tempo beibehalten kann. Verärgert waren im Vorfeld vor allem Kunden, die sich lediglich für die virtuelle Visa­karte interessiert haben, die weder einen physischen Druck noch Versand benötigt.Auf unsere Anfrage, wie viele Kartenanträge Trade Republic in der Regel täglich bearbeitet und wie viele Karten der Neobroker bereits an seine Kunden aus­ge­ge­ben hat, erhielten wir von der Presseabteilung bisher keine Rückmeldung.Bei der Trade Republic Visa handelt es sich um eine Debitkarte, die über das vorab eingezahlte Guthaben auf dem eigenen Verrechnungskonto verfügen kann. Auf jede Kartenzahlung erhalten Kunden ein Prozent Cashback bzw. Saveback, der bis zu einem Maximum von monatlich 15 Euro (1500 Euro Um­satz) in einen zuvor selbst gewählten Aktien- oder ETF-Sparplan fließt. Voraussetzung dafür ist ein bereits aktiver Sparplan in Höhe von mindestens 50 Euro pro Monat.Trade Republic bietet seine Visa-Debitkarte kostenlos als virtuelle Variante oder gegen eine Zuzahlung von einmalig 5 Euro bzw. 50 Euro für die physische Plastik- oder Metallkarte an. Auf das damit verbundene Verrechnungskonto gewährt man aktuell zudem vier Prozent Zinsen p.a. bis zu einem Limit von 50.000 Euro ohne zeitliche Beschränkung.