Neues iPhone-Update: Apple veröffentlicht iOS 17.4 Beta 2

Für Entwickler und zeitnah auch als öffentliche Vorabversion stellt Apple jetzt die iOS 17.4 Beta 2 zum Download bereit. Dabei konzentriert man sich weiter auf die für Europa relevante Öffnung der sonst ge­schlos­se­nen Systeme des App Store, Apple Pay und der Browser-Engines.

Finaler Release im März rückt näher

So erhaltet ihr die iOS 17.4 Beta 2

Knapp zwei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Beta-Version von iOS 17.4 und iPadOS 17.4 steht nun die zweite Testversion des vor allem für den europäischen Raum wegweisenden Updates zur Verfügung. Neue Funktionen liefert die Aktualisierung nicht, stattdessen arbeitet Apple weiter an der Stabilität und Umsetzung der durch das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) gegebenen Vorgaben der Europäischen Union (EU).Das im März erwartete Update für iPhones und iPads soll die Möglichkeit schaffen, Apps per Sideload und aus alternativen Drittanbieter-Marktplätzen zu beziehen. Ebenso wird Apple die NFC-Schnittstelle weiter öffnen, sodass sich das mobile Bezahlen nicht länger nur auf Apple Pay beschränkt. Banken und Zah­lungs­dienst­leis­ter wie PayPal könnten somit theoretisch bald eigene Lösungen anbieten.Weiterhin stellt Apple neue Frameworks und APIs bereit, um Entwicklern Zugriff auf alternative Browser-Engines zu gewähren. Der in viele Apps integrierte Browser (In-App-Browsing) beschränkt sich somit nicht mehr nur auf den hauseigenen Safari - Chrome, Firefox und Edge können ihre Chance nutzen. Auf diese Konkurrenten muss Apple zudem hinweisen, wenn Nutzer das erste Mal den Safari-Browser öffnen.Abschließend entfernt Apple die Hürde für Spiele-Streaming-Apps, sodass unter anderem Microsoft in Zukunft die Gelegenheit hat, die komplette Cloud-Gaming-Bibliothek des Xbox Game Pass (Ultimate) innerhalb einer App anzubieten, ohne dass iOS-Nutzer den Weg über die Browser suchen müssen. Verbesserungen können hier auch von Amazon Luna und Nvidia GeForce Now erwartet werden.Bisher steht das neue Update im Apple Developer-Programm für Entwickler zur Verfügung. Noch heute wird jedoch die öffentliche Vorabversion von iOS 17.4 Beta 2 erwartet, womit auch Otto Normalverbraucher Zugriff erhält. Nach einer Registrierung für das kostenlose Apple Beta Software-Programm können in den Einstellungen (Allgemein → Softwareupdate) die Beta-Updates aktiviert werden.