iOS 17.4 Beta für alle: Apple stellt erste öffentliche Testversion bereit

Apple startet ab sofort mit der Auslieferung der ersten Public Beta für iOS 17.4 und iPadOS 17.4. Mit der öffentlichen Vorabversion kann sich somit jetzt auch Otto Normalverbraucher ein Bild über die vor allem für europäische Nutzer relevanten Neuerungen machen.

Die Tore zum "Walled Garden" öffnen sich

So erhaltet ihr die iOS 17.4 Public Beta

Bereits mit dem Startschuss der Entwickler-Beta zog Apple die Aufmerksamkeit auf sich. Die Änderungen für iPhone-Besitzer in der Europäischen Union sind gravierend, da sich das Unternehmen dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) anpassen und sein sonst großteils geschlossenes System weiter öffnen muss Mit iOS 17.4 besteht im Europäischen Wirtschaftsraum die Möglichkeit, Apps aus alternativen Marktplätzen von Drittanbietern bzw. per Sideload zu beziehen, für Entwickler güns­ti­ge­re Zahlungs­methoden anzubieten und die NFC-Schnittstelle nicht ausschließlich zum mobilen Bezahlen via Apple Pay zu nutzen. Gold­gräber­stimmung bei Banking- und Wallet-Apps, auch wenn Apple selbst sämtliche Apps im Vorfeld zertifizieren muss.Ferner können sich iPhone-Nutzer auf Wunsch gänzlich von Safari verabschieden, da bereits ab der iOS 17.4 Public Beta die Integration alternativer Browser (z.B. Chrome, Firefox, Edge etc.) verbessert wird. Apple muss beim ersten Safari-Start nach dem Update aktiv auf Alternativen hinweisen. Außerdem macht man den Weg frei für Spiele-Streaming-Apps wie Microsofts Xbox Cloud Gaming via Game Pass.Die öffentliche Vorabversion von iOS 17.4 steht allen Teilnehmern des Apple Beta Software-Programm zur Verfügung. Im Gegensatz zum Apple Developer-Programm ist der Zugang kostenlos. Für die Installation des Updates könnt ihr euch entweder vorab auf der Apple-Webseite registrieren oder aber direkt den Weg in die Einstellungen eures iPhones oder iPads nehmen. Im Bereich Allgemein → Softwareupdate könnt ihr die Beta-Updates aktivieren und hier den Punkt "iOS 17 Public Beta" auswählen.Da es sich hierbei um eine mög­li­cher­wei­se instabile Testversion handelt, em­pfeh­len wir die Public Beta nicht auf wichtigen Produktivgeräten zu installieren. Au­ßer­dem ist vorab ein Backup sinnvoll. Dieses kann wahlweise in der iCloud, auf dem Mac oder auch auf dem Windows-PC er­stellt werden. Diese Methoden be­schreibt Apple auf seiner Backup-Hilfeseite