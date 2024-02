Apple stellt seine Sprache Pkl jetzt für alle als Open Source bereit

Der Computerkonzern Apple hat eine neue Sprache öffentlich verfügbar gemacht. Pkl - wie Pickle, Gurke, gesprochen, wurde allerdings nicht erfunden, um Anwendungen zu schreiben, sondern um starre und oft unverständliche Konfigurationen deutlich besser zu machen.

Entsprechend geht es bei Pkl auch nicht darum, dass in einem Programm Schritt für Schritt Operationen abgearbeitet werden. Vielmehr nutzt die Sprache ein Schlüssel-Wert-Format und sollte damit insbesondere auch JSON-Entwicklern in der Grundstruktur bereits recht vertraut vorkommen.Der Ansatz Apples konzentriert sich also auf die Definition gewünschter Zustände und nicht auf die Beschreibung spezifischer Aktionen. Das soll das Verständnis und die Pflege von Konfigurationsdateien erleichtert, insbesondere für diejenigen, die mit komplexer Skriptsyntax weniger Erfahrung haben.Einfache Einstellungen lassen sich in der Regel durch die Veränderung eines einzelnen Wertes verändern - hier ist dann eigentlich nicht unbedingt eine eigene Sprache nötig. Anders sieht dies allerdings in komplexen Systemen aus, wo eine kleine Veränderung in den Konfigurationen weitreichende Folgen nach sich ziehen kann, die vom Nutzer so erst einmal kaum absehbar sind.Hier ist der Einsatz einer eigenen Konfigurations-Sprache durchaus sinnvoll. Denn Pkl sorgt nicht nur für eine formalisierte Syntax, sondern sorgt wie eine richtige Programmiersprache für die weiterreichende Analyse auf Datenintegrität und Sicherheit durch Typprüfung, Sandboxing und minimale Rechte. Es gibt entsprechend auch verschiedene Tools, die den Umgang mit der Sprache erleichtern.Pkl wird zwar schon seit einigen Jahren intern bei Apple verwendet, aber die Veröffentlichung als Open-Source-Projekt eröffnet nun Möglichkeiten für Beiträge der Community und eine breitere Nutzung auch außerhalb des Unternehmens. Derzeit gibt es grundlegende Editor-Plugins für VS Code und Neovim, die Syntaxhervorhebung und Codefaltung bieten.