Apple testet Klapp-Phones, hat dieselben Probleme wie alle anderen

Apple ist bekannt dafür, lieber länger zu warten und eine Technologie zur Perfektion zu bringen, als ein Produkt vorschnell auf den Markt zu werfen. Das trifft auch auf ein iPhone mit Falt-Display zu. Denn neue Informationen berichten von nicht überzeugenden internen Tests.

Es wird sicherlich niemanden überraschen, dass sich Apple intern zumindest ansieht, ob und wie weit man flexible OLED-Displays für sich nutzen könnte. Bisher haben diese Tests aber noch kein konkretes Ergebnis geliefert und es könnte auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir ein passendes Apple-Gerät sehen - wenn es überhaupt so weit kommt.Denn The Information schreibt unter Berufung auf "eine Person mit direkter Kenntnis der Situation" (via Ars Technica ), dass Apple an entsprechenden Geräten arbeitet - wir haben bereits gestern über erste Details aus dem Artikel berichtet. Bei den Prototypen handelt es sich aber nicht um Smartphones, die aufgeklappt ein Tablet-artiges Display zur Folge haben, sondern eher um "Clamshell"-artige Geräte, die man mit Samsungs Galaxy Z Flip vergleichen kann.Wie erwähnt sind bei Apple mehrere Prototypen dieser Art in Entwicklung, was aber in einer so frühen Phase alles andere als überraschend und vielmehr zu erwarten ist. Laut The Information besteht jedoch eine Chance, dass diese Experimente eingestellt werden und Apple diese Technologie fürs erste wieder aufgibt.Und derzeit sieht es auch nicht unbedingt vielversprechend aus: Denn Apple stößt auf dieselben Probleme wie alle anderen Hersteller, die sich an Falt-Phones versuchen. So sind sie zu dick, wenn man sie zusammenklappt, gehen zu schnell kaputt und würden deutlich mehr kosten als traditionelle iPhones. Dazu kommt, dass die Falt-"Naht" in der Mitte zu oft erkennbar ist und Apple Bedenken hat, dass das Scharnier zur Folge hätte, dass das Gerät nicht flach auf einem Tisch läge.Das liest sich zweifellos wie eine Zusammenfassung aller Probleme, mit denen sich auch Android-Hersteller immer noch herumplagen. Denn auch wenn Falt-Smartphones mit jeder Generation besser werden - perfekt sind sie noch lange nicht.