40 Jahre Macintosh: Vom ersten All-in-One-PC zu Apples Randgeschäft

Am 24. Januar 1984, also vor rund 40 Jahren, brachte Apple mit dem Macintosh sein erstes legendäres Produkt auf den Markt (später umbenannt in Macintosh 128K). Der nach einer Apfelsorte benannte Desktop-PC war der erste All-in-One-Computer für den Massenmarkt mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Maus als Eingabegerät. Heute spielt das einstige Aushängeschild jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle für Apples Geschäft.



Im vergangenen Geschäftsjahr hat Apple mit dem Verkauf von PCs weltweit etwa 29,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Damit ist das Mac-Geschäft von Apple im Jahr 2023 zwar mehr als viermal so groß wie zur Jahrhundertwende, aber der Verkauf von Laptops und Desktop-Computern ist nicht mehr so entscheidend für den Gesamterfolg des Unternehmens wie früher.



Wie die Grafik zeigt, haben die Mac-Verkäufe 2023 nur noch 7,7 Prozent des Gesamtumsatzes von Apple ausgemacht - ein Rückgang von 86 Prozent zum Jahr 2000 und der niedrigste Wert aller Zeiten. Die Mac-Verkäufe haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten zwar mehr als vervierfacht, aber der Gesamtumsatz von Apple ist im gleichen Zeitraum um fast das 50-fache gestiegen.

