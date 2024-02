Konami veröffentlicht überraschend neues Silent Hill-Spiel - kostenlos

In der Nacht auf heute hat Sony sein regelmäßig stattfindendes Ankündigungsevent State of Play abgehalten und es gab dort diverse spannenden Neuigkeiten. Etwas überraschend war ein neuer Silent Hill 2-Trailer, doch Konami hatte noch mehr zu bieten.

Konami

Silent Hill kehrt nach vielen Jahren zurück

Silent Hill: The Short Message - Launch-Trailer zum kostenlosen Spiel

Horror-Experiment

Zusammenfassung Sony zeigt neuen Silent Hill 2-Trailer

Release-Termin für PS5 und Windows-PCs ungewiss

Neues Spiel The Short Message vorgestellt

Überraschend kostenlos auf PS5 erhältlich

Experimentelles Projekt zu sozialen Medien

Junge Protagonisten mit realen Problemen

Um die legendäre Konami-Horrorreihe Silent Hill war es viele Jahre lang still, doch mit dem Remake des zweiten Teils meldet man sich demnächst zurück. Silent Hill 2 könnte dieses Jahr veröffentlicht werden, und zwar für PlayStation 5 sowie Windows-PCs - sicher ist das allerdings bislang nicht, denn ein konkretes Datum wurde bisher nicht genannt.Nun hat Sony im Rahmen von State of Play einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Kampf des Spiels zeigt. Es ist zwar schon eine Weile her, dass die Gaming-Welt etwas Konkretes zu Silent Hill 2 gehört oder gesehen hat, mit dem Trailer gibt das Spiel aber ein lautes Lebenszeichen.Mehr als das: Denn Konami hat überraschend ein neues Silent Hill-Spiel veröffentlicht, dieses hat den Namen The Short Message und ist ab sofort auf PlayStation 5 zu haben, und zwar völlig kostenlos. Wie man bereits aus dem Untertitel schließen kann, handelt es sich dabei um einen neuen und kürzeren Silent Hill-Titel "mit einer jungen, modernen Hauptfigur", wie man auf dem PlayStation-Blog lesen kann.Sony weiter: "2022 haben wir angekündigt, dass der Silent Hill-Reihe mit mehreren in Entwicklung befindlichen neuen Titeln neues Leben eingehaucht wird, und dieses Spiel ist das erste, das als Teil dieser neuen Serie erscheint. Wir freuen uns sehr, es heute als Überraschungstitel zu veröffentlichen."Sony und Konami erklärten außerdem, dass Silent Hill: The Short Message als eine Art experimentelles Projekt begonnen habe, um auszuprobieren, was im Genre gut funktioniert und was nicht - auch bzw. insbesondere aus heutiger Sicht. Außerdem wollte man sich ansehen, wie man "Probleme der heutigen Zeit einbeziehen" kann, darunter moderne Online- und Mobil-Kommunikation: "An den sozialen Medien ist beispielsweise erschreckend, wie einzelne Kommentare, die individuell betrachtet belanglos erscheinen, zu einer überwältigenden Welle des Hasses verschmelzen können, die über einen hereinbricht", so Sony.Dabei habe man sich bewusst für junge Menschen als Protagonisten entscheiden: "Charaktere, die aufrichtig leiden und sich verloren fühlen, die von nur einem weiteren kleinen Rückschlag noch tiefer in eine Abwärtsspirale voller Schmerzen gedrängt werden können. Ebenso kann jedoch auch der kleinste Funken Freundlichkeit ausschlaggebend sein, um sie vom Rande dieses Abgrunds zurückzuholen. Und deshalb ist dieses Spiel auch eine Botschaft - von uns an alle, die mit diesem stets präsenten Konflikt und dem daraus entstehenden Druck leben müssen."