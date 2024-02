Silent Hill 2: Der erste Gameplay-Trailer zeigt das neue Kampfsystem

Konami arbeitet derzeit gleich an mehreren Projekten im Silent Hill-Universum. Eines davon ist ein Remake des ursprünglich 2001 erschienenen zweiten Teils der Spielereihe. Zu diesem liegt jetzt ein erster Gameplay-Trailer vor, der sich vor allem auf die Kämpfe des Protagonisten mit einigen unheimlichen Wesen fokussiert.Auch die von Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) entwickelte Neuauflage handelt wieder von James Sunderland, der nach dem tragischen Tod seiner Frau Maria von ebendieser einen Brief erhält und daraufhin nach Silent Hill reist. In der (erneut ziemlich nebligen) Stadt trifft er jedoch nicht nur auf eine Frau, die Maria erschreckend ähnlich sieht, sondern muss sich auch gegen einige Monster zur Wehr setzen.Der Trailer zeigt jetzt erste Spielszenen, bei denen wir einen genaueren Blick auf das überarbeitete und laut Konami "modernisierte" Kampfsystem werfen können. Unter anderem ist zu sehen, wie James Knüppel und Feuerwaffen einsetzt und sich aus dem Griff eines Feindes befreit. Gespielt wird auch dieses Mal wieder in der Third-Person-Perspektive.Silent Hill 2 erscheint für den PC und die PlayStation 5 , ein Erscheinungsdatum gibt es bisher aber leider nicht.