Der Zugriff auf den Google-Cache wurde in den letzten Jahren immer schwieriger, wanderte der entsprechende Link auf den Seiten mit den Suchergebnissen immer weiter in die Tiefe, so verschwindet er jetzt endgültig. Nachdem sich dies in den letzten Tagen bereits angedeutet hatte, hat Google die Streichung der Möglichkeit zum Zugriff auf das "Gedächtnis der Suchmaschine" jetzt offiziell bestätigt.Wie Search Engine Land unter Berufung auf Danny Sullivan , der die Pressebeziehungen rund um die Google-Suchmaschine betreut, berichtet, hat man sich beim weltgrößten Suchmaschinenanbieter entschieden, den Google-Cache "in Rente zu schicken". Der Link sei deshalb in den letzten Tagen aus den Suchergebnissen verschwunden.Bereits vor einer Woche fiel erstmals auf, dass keine Links zu den Cache-Kopien von den in den Suchergebnissen gelisteten Websites mehr verfügbar sind. Aktuell ist es noch möglich, die Cache-Kopien der bei Google indizierten Seiten abzurufen, indem man die URL einer bestimmten Website an die Grund-Adresse des Google-Cache anhängt Wie der Google-Sprecher erklärte, soll aber auch diese Möglichkeit schon bald nicht mehr verfügbar sein - damit verschwindet ein einst essenzielles Werkzeug für die Web-Recherche komplett und anscheinend endgültig. Es handelte sich beim Verschwinden der Links zum Cache von Google vor einigen Tagen somit nicht um einen Test, sondern um eine endgültige Abschaltung dieses Features.Google-Vertreter Sullivan nannte nur allgemeine Gründe für die Entscheidung, den Google-Cache nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen. Der Mitarbeiter des Internetkonzerns kündigte an, dass er sich für die Integration von Links zur Wayback Machine des Internetarchivs in den Suchergebnissen von Google einsetzen wolle. Man müsse dafür aber noch diverse Details klären und es sei keineswegs garantiert, dass seine Vorgesetzten dieser Idee zustimmen werden, so Sullivan weiter.Wie Google bisher bietet auch Microsofts Suchmaschine Bing noch eine Möglichkeit zum Zugriff auf Cache-Kopien der dort indizierten Suchergebnisse an. Bing erfasst aber bei Weitem nicht so viele Websites wie Google und dürfte mit dem Wegfall des Google-Caches auch kaum Interesse daran haben, sein eigenes Angebot weiterzubetreiben.