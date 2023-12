Chrome: Google fragt jetzt auch auf dem PC nach Wunsch-Suchmaschine

Bei mobilen Geräten ist es schon lange üblich, dass man bei der Einrichtung unter Android gefragt wird, welche Suchmaschine als Standard festgelegt werden soll. Ab Anfang 2024 führt Google in Chrome diese Auswahl jetzt auch in der Desktop-Version ein.

Neues Digitalmärktegesetz der EU trifft auch Google

Google warnt, dass nicht alle Features laufen könnten

Zusammenfassung Android-Nutzer wählen bei Einrichtung Suchmaschine aus

Google Chrome Desktop bekommt Suchmaschinenwahl

Auswahl erscheint bei Erststart des Chrome-Browsers

Gewählte Suchmaschine für Rechtsklick und Adressleiste

Neue Abfrage bereits in Canary-Builds von Chrome

Auswahl durch Gesetzgebung in Nutzerregion bedingt

EU-Gesetz zwingt Google zur Suchmaschinen-Auswahl

Einführung der Suchmaschinenwahl ab Anfang 2024 möglich

Wer künftig Google Chrome auf seinem PC oder Mac in Betrieb nimmt, bekommt beim ersten Start grundsätzlich eine neue Abfrage präsentiert. Diese fordert alle Nutzer auf, sich für eine bestimmte Suchmaschine zu entscheiden, die von dem Browser als Standard verwendet werden soll.Hat man sich entschieden, wird die so gewählte Standard-Suchmaschine zum Beispiel beim Suchen nach markierten Zeichenfolgen über das Rechtsklick-Menü verwendet. Auch die in der Such- und Adressleiste eingegebenen Anfragen werden dann mit der vom Anwender gewählten Suchmaschine durchgeführt.Wie Kollege Caschy feststellte, ist die neue Abfrage für die Festlegung der Standard-Suchmaschine in Chrome seit Kurzem in den neuesten Canary-Builds für den Desktop bereits enthalten. Startet man Chrome nach der Installation das erste Mal, bekommt man in diesen Vorabversionen ein Fenster mit der Überschrift "Deine Suchmaschine in Chrome" angezeigt.Darin wird erklärt, dass die Abfrage aufgrund eines "Gesetzes in deiner Region" die Festlegung einer Standard-Suchmaschine verlangt. Natürlich erklärt Google auch, dass die zur Auswahl angebotenen Suchmaschinen in einer willkürlichen Reihenfolge angezeigt werden und allesamt als beliebte Optionen ausgewählt wurden. Gleichzeitig warnt man aber auch, dass bestimmte Funktionen in Chrome nicht verfügbar sein können, wenn die entsprechende Unterstützung auf Seiten der jeweiligen Suchmaschine mittels einer API nicht gegeben ist.Der Grund dafür, dass Google Chrome jetzt auch in der Desktop-Variante nach einer bevorzugten Suchmaschine fragt, ist natürlich nicht, dass der Internetkonzern dem Nutzer etwas Gutes tun will. Stattdessen ist die Suchmaschinen-Auswahl lediglich eine Folge des neuen EU-Gesetzes zur Regulierung der Digitalmärkte. Weil Google und Chrome in Europa eine dominierende Stellung haben und von einem gigantischen weltweit aktiven Konzern stammen, weshalb sie als "Gatekeeper" gelten, muss man den Nutzern diese Wahlmöglichkeit bieten.Wann die Suchmaschinen-Auswahl in Chrome zum Standard wird, also auch in den "stabilen" Versionen immer erfolgt, ist derzeit noch offen. Wahrscheinlich wird es aber ab Anfang 2024 so sein - spätestens mit Inkrafttreten weiterer Vorgaben aus dem Digitalmärktegesetz der EU.