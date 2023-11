Google erlaubt Nutzern, "Notizen" zu Suchergebnissen zu hinterlassen

Die Google-Suche ist für die meisten von uns das tägliche Tor zum Internet. Eine soziale Interaktion findet dort aber nicht statt. Doch das Unternehmen will die Nutzer hier involvieren, denn sie können jetzt als Experiment die so genannten Notes hinterlassen.

Kommentarfunktion für Suchergebnisse

Kontroversen vermeiden

Zusammenfassung Google-Suche startet Kommentarfunktion "Notes"

Notes nur in USA und als Experiment verfügbar

Kommentare in Discover und Google-App möglich

Nutzer können Text, Farben und Bilder nutzen

Kommentare erscheinen meist innerhalb Minuten

Google setzt auf algorithmische und manuelle Checks

Keine Notes bei kontroversen Themen erlaubt

Es ist ein alltäglicher Vorgang, den die meisten von uns mehrmals am Tag durchführen, gemeint ist hier die Websuche. Google bemüht sich natürlich darum, relevant und zuverlässig zu sein, doch das gelingt nicht immer und man bekommt Ergebnisse, die man am liebsten korrigieren würde. Und das könnte in Zukunft möglich sein, zumindest bei harmlosen Themen. Denn der Suchmaschinenriese experimentiert derzeit mit einer Funktion, die es erlauben wird, Suchergebnisse zu kommentieren.Wie The Verge berichtet, nennt sich diese Funktion Notes. Dabei handelt es sich um ein Experiment, das optional im Zuge der Google-eigenen Search Labs zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass die meisten Nutzer vorerst keinen Zugriff darauf haben, da die im Frühjahr dieses Jahres gestartete Funktion bisher u. a. nur in den USA verfügbar ist.Konkret können derartige Anmerkungen innerhalb von Discover sowie der Google-App hinterlassen werden. Wenn man eine Note hinterlässt, kann dafür eine mehrfarbige und auch unterschiedliche Schrift gewählt werden, auch Bilder können angefügt werden. Laut Google erscheinen Notes in den meisten Fällen innerhalb von Minuten, es sei denn, eine Notiz wird zu einem menschlichen Check markiert und vorgemerkt.Hier stellt sich natürlich die Frage, ob und wie diese Kommentarfunktion missbraucht werden kann. Laut Google VP Cathy Edwards entwickelt Google einen algorithmischen Schutz und auch menschliche Überprüfung, zudem können Notes auch von Menschen als bedenklich markiert werden.Dazu kommt, dass es gar nicht möglich sein wird, kontroverse Themen auf diese Weise zu kommentieren. Notes werden von Google auch indexiert und das Suchmaschinenunternehmen erwägt derzeit auch, ob und wie man Publishern zusätzliche "Einblicke" in jene Notes geben kann, die bei ihren Inhalten platziert werden.