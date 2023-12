Der Friedenspalast

Mit dem City-Update 5 verteilt Microsoft ab sofort den letzten Flight Simulator-Patch des Jahres 2023. Damit verbunden ist die Grafik-Politur für fünf weitere europäische Städte - Den Haag, Brüssel, Kaschau, Zagreb und Cádiz. Die Entwickler liefern mit neuen geografischen Informationen und der TIN-Oberflächenmodellierung (trianguliertes unregelmäßiges Netz) mehr Details für Gebäude und Sehenswürdigkeiten.Hobbypiloten können das City Update 5 kostenlos über den Markplatz des Flight Simulator installieren. Voraussetzung ist lediglich ein Update auf die aktuelle Spielversion 1.34.16.0. Dabei steht der Patch sowohl für PC, Xbox Series X|S , PC und Xbox Game Pass, Steam sowie in der Cloud-Version (z.B. für Xbox One ) zum Download bereit. Zusätzlich gibt Microsoft nützliche Reisetipps zu den aktualisiertem Städten in Europa.ist die dritt-bevölkerungsreichste Stadt im nordwesteuropäischen Land der Niederlande und das funktionale Zentrum der Regierung des Landes. Die renommierte Stadt ist der Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs und des Internationalen Gerichtshofs. In der ganzen Welt ist sie als "internationale Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit" bekannt. Den Haag liegt an der Nordseeküste und bietet eine unglaubliche Vielfalt an Sehenswürdigkeiten, darunter:ist die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt des nordwesteuropäischen Landes Belgien. Ihre reiche Geschichte reicht bis ins. Jahrhundert zurück, und heute ist sie ein wichtiges Zentrum der nationalen und internationalen Verwaltung, des Finanzwesens, der Kunst und der Bildung. Brüssel liegt im Tal des Flusses Senne in der nördlichen Mitte Belgiens und bietet architektonische Werke, die für eine Vielzahl von Stilen repräsentativ sind. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören:ist nach der Hauptstadt Bratislava die zweitgrößte Stadt des mitteleuropäischen Landes Slowakei. Am östlichen Rand des slowakischen Erzgebirges am Fluss Hernach gelegen, ist Kaschau das Regierungs-, Kultur-, Bildungs- und Wirtschaftszentrum der Ostslowakei. Die Stadt, deren Ursprünge auf das Jahr 1230 zurückgehen, bietet eine Vielfalt an Architektur, die von klassisch bis hochmodern reicht. Zu den bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten gehören:ist die Hauptstadt des mitteleuropäischen Landes Kroatien und die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Sie liegt südlich der slowenischen Grenze an den südlichen Ausläufern des kleinen Berglands von Zagreb, das zu den Dinarischen Alpen gehört. Entlang des Flusses Sava erbaut, reicht die Geschichte Zagrebs bis in die Römerzeit zurück, und die Stadt bietet heute ein atemberaubendes visuelles Mosaik aus Klassik und eleganter Moderne. Einige der Sehenswürdigkeiten Zagrebs sind:, an der Atlantikküste im Südwesten Spaniens gelegen, ist eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte Westeuropas. Sie wurde 1100 v. Chr. von den Phöniziern gegründet und diente im Laufe der Jahrhunderte als wichtiger Hafen. Heute ist Cádiz die Hauptstadt der Provinz Cádiz, die zu Andalusien, der bevölkerungsreichsten autonomen Region Spaniens, gehört. Cádiz liegt auf einem von Wasser umgebenen Landstreifen und ist bekannt für seine Meereskulisse und seine gut erhaltenen Bauwerke. Die Architektur der Stadt gehört zu den beeindruckendsten in ganz Europa und umfasst unter anderem: