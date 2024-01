"Redwood": Musk bestätigt neuen erschwinglichen Next-Gen-Tesla

Gestern hat Tesla seine Zahlen bekannt gegeben und diese fielen nicht uneingeschränkt positiv aus, denn man hat Ziele teils verfehlt. Es ist deshalb wohl kein Zufall, dass kurz vor der Bekanntgabe der Zahlen ein neues Modell aufgetaucht ist - und das hat Elon Musk auch bestätigt.

Man kann derzeit sicherlich nicht davon sprechen, dass die Lage bei Tesla schlecht wäre, im Gegenteil, der Elektroautobauer verkauft mehr Fahrzeuge denn je. Dennoch ist die Luft etwas raus, denn das Wachstum hat sich spürbar abgeflaut. Das bedeutet, dass das Unternehmen frischen Wind benötigt - und es ist vermutlich kein Zufall, dass kurz vor der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen Berichte über ein neues Modell mit dem Codenamen "Redwood" an die Medien durchgesickert (worden) sind.Redwood wurde nun von Elon Musk offiziell bestätigt, der Tesla-Chef sprach darüber auf der Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen (via The Motley Fool ). Demnach werde das Fahrzeug der "Low-Cost-Tesla der nächsten Generation" sein, Musk zeigte sich dabei "optimistisch", dass man es schaffen wird, das Fahrzeug in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf den Markt zu bringen.Musk versprach für das - mit Ausnahme des Codenamens - noch namenlose neue Modell "ein revolutionäres Produktionssystem", dieses soll alle anderen auf der Welt mit "großem Abstand" übertreffen. Details nannte der 52-Jährige hierzu nicht und meinte: "Dies ist eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen und keine Produktankündigung, also soll es nicht zu viele Fragen zu neuen Produkten geben, die auf uns zukommen."Erster Standort für diese "revolutionäre" neue Fertigungstechnologie werden die Gigafactory in Austin, Texas, danach soll die geplante Fabrik in Mexiko an der Reihe sein und schließlich ein Standort außerhalb Nordamerikas.