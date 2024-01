Der Wegfall der Umweltprämie bringt deutlich Bewegung in die Preise für Elektroautos. Jetzt hat Tesla bei seinem Model Y den offiziellen Kaufpreis deutlich zusammengestutzt. Käufer müssen fast 8000 Euro weniger auf den Tisch legen. Dazu kommt eine 0%-Finanzierung.

E-Auto-Preise bewegt durch den Wegfall der Prämie

Model Y Basismodell: Von 47.500 Euro auf 42.990 Euro - 4500 Euro Nachlass

Model Y Maximale Reichweite: Von 57.668 Euro auf 49.990 Euro - 7678 Euro Nachlass

Model Y Performance: Von 63.668 Euro auf 55.990 Euro - 7678 Euro Nachlass

Zusammenfassung Tesla senkt Model Y Preise deutlich

Model Y Basismodell jetzt 4500 Euro günstiger

Model Y Varianten bis zu 7678 Euro billiger

0% Finanzierung für Model Y

BYD setzt Tesla mit Verkaufszahlen unter Druck

Tesla reagiert auch auf Ende des Umweltbonus

Die Jahre, in denen Tesla die Spitze im Elektroautomarkt kampflos überlassen wurden, sind vorbei. Im vierten Quartal hat der chinesische Hersteller BYD mehr E-Autos ausgeliefert, auch dank einer aggressiven Preispolitik. Tesla reagiert und macht sowohl das Model 3 als auch das Model Y in China günstiger. Ein Teil der Preisanpassungen schwappt auch nach Deutschland.Wie Golem berichtet, wurde der Preis für das Model Y auf der deutschen Seite von Tesla kürzlich nach unten korrigiert. Das Basismodell mit Hinterradantrieb war in den letzten Monaten ab 47.500 Euro gelistet, jetzt bezahlt man 42.990 Euro - ein Nachlass von 4500 Euro.Noch deutlicher fällt der Preisnachlass bei den teuren Varianten aus. Für das "Model Y Maximale Reichweite" geht es von 57.668 Euro auf 49.990 Euro, der Preis des Spitzenmodells "Model Y Performance" sinkt von 63.668 Euro auf 55.990 Euro - in beiden Fällen also eine Ersparnis um die 7.700 Euro.Noch attraktiver will Tesla das Angebot machen, indem man den Zinssatz für alle Finanzierungsangebote für das Model Y auf 0 Prozent setzt. Ab sofort gilt dies für Leasing, Ballonkredit und die Drei-Wege-Finanzierung. Bei den anderen Modellen wird weiterhin ein Zinssatz zwischen 6 und 7 Prozent fällig.Es bleibt abzuwarten, ob Tesla auch bei seinen anderen Modellen an der Preisschraube dreht. Die wachsende Konkurrenz sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass der Konzern deutlich mehr unter Druck gerät. Im letzten Jahr konnte man die Krone als größter E-Auto-Hersteller noch aufbehalten, 2024 wird an diesem Tron aber so kräftig gerüttelt wie noch nie.