Quake 6: Hat Microsoft neuen Teil durch die Hintertür angekündigt?

Vergangene Woche hat Microsoft seine Developer Direct genannte Ankündigungsveranstaltung übertragen, dort gab es u. a. diverse neue Informationen zum neuen Indiana Jones-Spiel. Eine Enthüllung könnte aber auch "zufällig" durchgesickert sein - wenn man an Zufälle glaubt.

Microsoft / Bethesda

Wenn man Quake Champions nicht mitzählt, dann ist Quake 4 der letzte reguläre Teil der berühmten Shooter-Reihe und dessen Veröffentlichung liegt mittlerweile fast zwei Jahrzehnte zurück. Man kann also sicherlich sagen, dass die einst so populäre Marke brach liegt - und es eigentlich keinen Grund gibt, diese nicht fortzusetzen.Doch womöglich ist ein neuer Teil bereits in Arbeit: Denn wie einem Nutzer des bekannten Gaming-Forums Resetera (via VG247 ) aufgefallen ist, kann man im Developer-Direct-Video einen möglicherweise eindeutigen Hinweis auf Quake 6 sehen. Das Ganze soll und muss man zwar mit großer Vorsicht genießen, sollte es sich tatsächlich bewahrheiten, dann wird man jedoch vom sprichwörtlichen Wink mit dem Zaunpfahl sprechen können.Denn bei der Zeitmarkierung 44:44 im Video der gestreamten Veranstaltung kann man eine weiße Tafel sehen, auf der Rätsel aus Indiana Jones and the Great Circle skizziert sind. Das ist allerdings nicht das, was bei manchen Fans für Begeisterung sorgt. Denn links oben steht "AKE 6" geschrieben. Das beutet natürlich nicht automatisch, dass hier tatsächlich Quake gemeint ist. Allerdings ist direkt darunter das an ein Q erinnernde Quake-Logo zu sehen - und in dieser Kombination kann es sich beim oben geschriebenen eben nur um Quake 6 handeln.Man sollte daraus natürlich nicht schließen, dass wirklich ein neues Quake kommt. Denn natürlich kann sich Bethesda hier einen Scherz erlauben. Es ist aber genauso gut möglich, dass das bewusst platziert wurde. Ein Versehen kann aber wohl so oder so ausgeschlossen werden, denn heutzutage wird so etwas nicht einfach so in einem Video "vergessen".Übrigens wird sich an dieser Stelle vermutlich so mancher fragen, warum hier von einem sechsten Teil die Rede ist und nicht von Quake 5. Das liegt aller Wahrscheinlichkeit nach daran, dass Quake Champions intern als Quake 5 entwickelt wurde, das Spiel diesen Namen aber nie offiziell trug.