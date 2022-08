Xbox Game Pass bekommen Klassiker wie Quake 4 und Wolfenstein 3D

Gestern hat die QuakeCon begonnen, das ist bekanntlich die Hausmesse von id Software. Der mittlerweile zu Microsoft gehörende Kult-Entwickler hält die QuakeCon erneut als Online-Veranstaltung ab und zum Start macht Microsoft Game Pass-Abonnenten ein besonders "Geschenk".

Weniger bekannte The Elder Scrolls-Ableger

Microsoft hat die Übernahme von Bethesda und id Software im September 2020 angekündigt , einige Monate später wurde das Geschäft durchgewunken und die meisten Games landeten auch im Xbox Game Pass. Es waren allerdings nicht alle, denn einige Titel fehlten.Doch die QuakeCon hat Microsoft überraschend zum Anlass genommen, fünf noch fehlende Spiele nachzureichen, allen voran Quake 4 und Wolfenstein 3D. Dazu kommen noch Return to Castle Wolfenstein (2001) und zwei The Elder Scrolls-Ableger, "An Elder Scrolls Legend: Battlespire" sowie "The Elder Scrolls Adventures: Redguard".Battlespire und Redguard sind zweifellos eher weniger bekannte Vertreter der bekannten Rollenspielreihe, sie erschienen Ende der 1990er - zwischen Daggerfall und Morrowind. Battlespire war ursprünglich als Erweiterung für Daggerfall geplant und konzentriert sich u. a. auf den Multiplayer-Aspekt. Redguard ist hingegen ein Action-Adventure nach Vorbild von Spielen wie Tomb Raider und Prince of Persia.Die id Software-Spiele bedürfen hingegen kaum einer Vorstellung, allen voran Wolfenstein 3D. Denn das ist jener Shooter, ohne den es Doom nie gegeben hätte, und den man in Deutschland als berühmt-berüchtigt bezeichnen kann. Das liegt vor allem daran, dass man in dem Spiel Nazis töten muss und dabei auch Räume voller Hakenkreuz-Symbole durchquert.NS-Symbolik war in Deutschland aber lange Zeit in Spielen kategorisch streng verboten, Wolfenstein 3D landete auf dem Index - die Indizierung wurde erst vor drei Jahren aufgehoben. Die im Game Pass nun bereitgestellte Version ist übrigens ungeschnitten.