Sachsen: Chip-Industrie und Co. fürchten möglichen AfD-Erfolg

"Einige Unternehmen sagen uns, dass sie überlegen, ihren Sitz woanders hin zu verlegen. Das ist eine Gefahr, die den Wohlstand in Sachsen durchaus gefährdet", erklärte Sylvia Pfefferkorn, stellvertretende Sprecherin des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, gegenüber der Nachrichtenagentur DPA . Der Verein vertritt rund hundert Unternehmen, darunter Infineon, VW und andere Firmen, die im Hightech-Sektor agieren.Aktuell befinden sich in Sachsen gleich mehrere große Investitions-Vorhaben in der Pipeline - sei es die Ansiedlung der ersten TSMC-Chipfabrik in Deutschland oder die Erweiterung der Chipfertigung bei Infineon für 5 Milliarden Euro. Auch Jenoptik will in Dresden ein neues Werk bauen, das zwar "nur" 70 Millionen Euro kosten wird, dann aber wichtige Ausrüstung für die in der Region arbeitende Halbleiterindustrie bringt.Sachsen gehört allerdings zu den Bundesländern, in denen aktuell eine rechtsextreme und zutiefst rassistische Partei die Wahlumfragen anführt. Sollte sich dieses Bild bei den in diesem Jahr anstehenden Abstimmungen auch an der Urne bestätigen, muss die Wirtschaft des Landes einige Probleme befürchten."Wir müssen daran denken, dass wir auf die besten Köpfe weltweit angewiesen sind - sowohl in der Wis­sen­schaft, als auch in der Industrie und im Handwerk", so Pfeffer­korn. Sie berichtete, dass es bereits jetzt zunehmend schwer­fällt, Menschen zu über­zeugen, ihren Lebens- und Arbeitsort nach Sachsen zu verlegen. Insbesondere die Chip­industrie ist aber darauf angewiesen, dass Fach­leute aus aller Welt zusammen­arbeiten, um die fort­geschrit­tensten Halb­leiter­tech­no­lo­gien in fertige Produkte umzusetzen.In Sachsen arbeiten aktuell 131.000 ausländische Staats­bürger, das sind rund 8 Prozent der Beschäftigten insgesamt. Die Quote liegt damit bereits deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 15,3 Prozent. Laut Pfefferkorn sei hier noch Luft nach oben.