Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Januar 2024

Im Januar nimmt Netflix mehr als 50 Filme und Serien neu in sein Programm auf. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem Lift, Griselda, Die Schneegesellschaft und The Brothers Sun. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Große Coups und Narcos-Vibes

Netflix: Neue Serien im Januar 2024

In ewiger Schuld ab 1. Januar

The Brothers Sun ab 4. Januar

Gyeongseong Creature: Teil 2 ab 5. Januar

The Trust: A Game of Greed ab 10. Januar

Boy Swallows Universe ab 11. Januar

Champion ab 11. Januar

Liebe macht blind: Schweden ab 12. Januar

Ponto Final ab 17. Januar

Liebe im Spektrum: Staffel 2 ab 19. Januar

Captivating the King ab 20. Januar

Queer Eye: Staffel 8 ab 24. Januar

Griselda ab 25. Januar

Masters of the Universe: Revolution ab 25. Januar

Doctor Slump ab 27. Januar

Baby Bandito ab 31. Januar

Kübra - Bald verfügbar

Forst - Im Januar verfügbar

Netflix: Neue Filme im Januar 2024

Die Schneegesellschaft ab 4. Januar

Good Grief ab 5. Januar

Lift ab 12. Januar

60 Minuten ab 19. Januar

Mi soledad tiene alas ab 19. Januar

Weil der Mensch erbärmlich ist ab 31. Januar

The Kitchen - Im Januar verfügbar

Netflix: Neue Comedy Specials im Januar 2024

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis ab 18. Januar

Jacqueline Novak: Get on Your Knees Standup Special ab 23. Januar

Jack Whitehall: Settle Down ab 30. Januar

Dusty Slay: Workin' Man - Im Januar verfügbar

Netflix: Neue Dokumentationen im Januar 2024

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto ab 1. Januar

Bitconned: la truffa di una criptovaluta ab 1. Januar

Break Point: Staffel 2 ab 10. Januar

Six Nations: Full Contact ab 24. Januar

Alessandro Magno: come nasce una leggenda ab 31. Januar

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Januar 2024

Sonic Prime ab 11. Januar

Narvalo o quasi ab 22. Januar

Il piccolo grande Bheem: Giochiamo insieme ab 29. Januar

Netflix: Neue Animes im Januar 2024

maboroshi ab 15. Januar

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse ab 31. Januar

Dungeon Food - Bald verfügbar

Netflix: Neue Lizenztitel im Januar 2024

Das fliegende Klassenzimmer ab 1. Januar

Mamma Mia! Here We Go Again ab 1. Januar

Gomorrah: Staffel 1-3 ab 1. Januar

Orange Days: Staffel 1 ab 1. Januar

Sword Art Online Alicization War of Underworld ab 1. Januar

Sophie Scholl - Die letzten Tage ab 1. Januar

Lola rennt ab 1. Januar

Loudermilk: Staffel 1-3 ab 1. Januar

Morbius ab 2. Januar

Man On The Run ab 5. Januar

Krass Klassenfahrt ab 11. Januar

Cry Macho ab 13. Januar

Primbon ab 18. Januar

The Real World: Staffel 16 ab 20. Januar

The Many Saints of Newark ab 20. Januar

Asbest: Staffel 1 ab 21. Januar

Während die anstehenden Feiertage namhafte Blockbuster wie Spider-Man: No Way Home, Chicken Run, Sonic 2 und Rebel Moon im Mittelpunkt stehen, fliegen die Januar-Highlights auf Netflix noch etwas unter dem Radar. Dabei konnte der Streaming-Dienst auch hier wieder eine Vielzahl von Hollywood-Stars für seine Eigenproduktionen gewinnen.So sieht man im Januar unter anderem Modern Family-Star Sofía Vergara als gewiefte kolumbianische Drogenschmugglerin in der Narcos-Drama-Serie Griselda, während Kevin Hart in der Action-Komödie Lift seinen nächsten großen Coup plant. Mit dabei sind Jean Reno, Sam Worthington und Vincent D'Onofrio.Bereits Anfang Januar startet zudem die Action- und Abenteuerserie The Brothers Sun mit Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh und im Survival-Thriller Die Schneegesellschaft thematisiert man noch einmal den Absturz des Fuerza-Aérea-Uruguaya-Flug 571, besser bekannt als das "Wunder der Anden".Abschließend sicherte sich Netflix diverse zeitexklusive Lizenztitel, darunter Filme und Serien wie Mamma Mia! Here We Go Again, Das fliegende Klassenzimmer, Sword Art Online Alicization War of Underworld, Lola rennt, Morbius und drei Staffeln von Loudermilk.