Wrestling-Knalleffekt: Netflix schließt Mrd.-Deal zu Live-Shows der WWE

Egal wie man zu Wrestling als Sport steht, es bestehen keine Zweifel, dass die WWE ein Gigant des Show- und Unterhaltungsgeschäfts ist. Und deshalb kann man auch von einem regelrechten Hammer sprechen: Denn ab 2025 wird es WWE-Wrestling auf Netflix zu sehen geben.

Es gibt schon lange Spekulationen, ob und wann Netflix in das Geschäft mit Live-Sport einsteigen wird, nun ist die Antwort da. Und diese kann man als Paukenschlag bezeichnen. Denn wie Variety berichtet, hat das Wrestling- und Kampfsportunternehmen World Wrestling Entertainment (WWE) einen Deal mit Netflix unterzeichnet, der Live-Wrestling auf Netflix bringen wird, und zwar über die wichtigste regelmäßig "Monday Night Raw". Diese wird ab Januar 2025 exklusiv auf Netflix zu sehen sein.Noch besser ist der Deal für internationale Wrestling-Fans, denn das WWE-Paket umfasst auch die weltweiten Rechte an Übertragungen, es wird also außerhalb der USA auch die anderen WWE-Shows zu sehen geben, darunter SmackDown und NXT. Mehr als das: Sogar die großen Events werden international übertragen, also die sogenannten "Premium Live Events" wie WrestleMania, SummerSlam und Royal Rumble.Das wird aber nicht sofort der Fall sein, denn dem US-amerikanischen Sportjournalisten Andrew Marchand zufolge müssen Teile der internationalen Rechte erst auslaufen bzw. umgestellt werden. Auf längere Sicht soll Netflix aber die meisten, wenn nicht alle Live-Übertragungen bekommen. Ob Archiv-Material Teil der Vereinbarung ist, lässt ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen - es ist aber vermutlich nicht der Fall.Die Vereinbarung hat eine Dauer von zehn Jahren, der Streaming-Dienst lässt sich das Rechtepaket fünf Milliarden Dollar kosten. Der Deal hat auch eine gewaltige mediale Tragweite: Denn mit dem Netflix-Vertrag verabschiedet sich Monday Night Raw nach mehr als drei Jahrzehnten vom linearen US-Fernsehen - denn bisher war WWE-Wrestling auf dem zu NBCUniversal gehörenden USA Network zu sehen.