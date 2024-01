Es ist nicht allzu lange her, da versuchte die für die Oscars verantwortliche Academy of Motion Picture Arts and Sciences alles, um die Streaming-Anbieter auszuschließen. Die aktuellen Nominierungen zeigen aber: Die Streamer sind dort längst nicht mehr wegzudenken.

Oppenheimer kommt auf 13 Nominierungen

American Fiction

Anatomie eines Falls

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Heute haben die Veranstalter die Liste der Filme veröffentlicht, die bei den diesjährigen Oscars eine Chance auf eine Auszeichnung haben. Diese werden am 10. März 2024 in Los Angeles vergeben, es ist die 96. Verleihung der wichtigen Hollywood-Preise. Die meisten Nominierungen hat Oppenheimer erhalten, die Film-Biografie von Christopher Nolan, die das Leben von Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, nachzeichnet.An zweiter Stelle kommt Poor Things, eine feministische Neuinterpretation von Frankenstein, der Film mit Emma Stone in der Hauptrolle kommt auf elf Nominierungen. An der dritten Position liegt Killers of the Flower Moon, der Film von Martin Scorsese und mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle hat zehn Gelegenheiten auf eine Auszeichnung.Killers of the Flower Moon ist auch aus einem anderen Grund erstaunlich, denn der Film wurde von Apple Original Films produziert und kann nach einer Kinoausstrahlung mittlerweile auf Apple TV+ angesehen werden. Mit zwei Nominierungen für Napoleon kommt der Konzern aus Cupertino damit auf insgesamt 13 Oscar-Nominierungen.Auch das zeigt, dass die Streaming-Emporkömmlinge eine immer größere Rolle spielen: Netflix hat mit 18 Nominierungen (ebenso wie Comcast) die meisten Nominierungen erhalten, der Streaming-Riese hat damit seine Machtstellung auch bei den Oscars untermauert. Die meisten Nominierungen bekam Netflix für Maestro, hier waren es sieben - u. a. für den besten Film.Auch Apple hat Chancen auf den besten Film, in der wichtigsten Oscar-Kategorie wurden folgende Produktionen nominiert: