Netflix legt erstmals detaillierte Spielzeiten offen - Sieger überrascht

Der Streaming-Anbieter Netflix hat eines seiner bisher gut gehüteten Geheimnisse gelüftet. Erstmals wurden von den Betreibern der Plattform konkrete Zahlen zur Nutzung der Inhalte öffentlich gemacht - und mit dem größten Erfolg hat wohl kaum jemand gerechnet.

Überraschender Sieger

Dauerbrenner Suits

Zusammenfassung Netflix enthüllt erstmals Nutzungszahlen

The Night Agent führt mit 812,1 Millionen Stunden

Ginny & Georgia und The Glory auf Platz 2 und 3

Eigenproduktionen und Lizenztitel fast gleichauf

Suits weltweit 599 Millionen Stunden gestreamt

Über 100 Milliarden Stunden Streaming im Halbjahr

Netflix strebt nach mehr Transparenz bei Daten

Die jetzt veröffentlichte Liste ( XLS-Tabelle ) umfasst die weltweite Nutzung von mehr als 18.000 Filmen und TV-Serien-Staffeln im Zeitraum von Januar bis Juni - also dem ersten Halbjahr 2023. Die gelisteten Inhalte kamen nach Angaben des Unternehmens auf jeweils mindestens 50.000 Stunden Streaming-Zeit - alles was weniger abgerufen war, wird also nicht weitergehend erfasst.Der meistgesehene Titel des ersten Halbjahres war dabei die erste Staffel der Serie The Night Agent. Hier summierten sich die Abrufe binnen der genannten sechs Monate auf 812,1 Millionen Stunden Spielzeit. Die zweite Staffel von Ginny & Georgia lag mit 665,1 Millionen Stunden an zweiter Stelle, gefolgt von dem koreanischen Drama The Glory (622,8 Millionen Stunden). Wednesday belegte mit 507,7 Millionen Sehstunden den vierten Platz.Die Serien und Filme aus Eigenproduktion dominieren zwar an der Spitze der Tabelle, die Aufteilung zwischen Original- und Lizenztiteln sei letztlich aber recht ausgeglichen, erklärte Lauren Smith, Leiterin der Abteilung Strategie und Analyse. Etwa 55 Prozent der Zuschauer sahen die Originalserien und 45 Prozent die lizenzierten Serien und Filme.Die nicht mehr ganz taufrische Serie Suits, die die Nielsen-Streaming-Charts in den USA während des Sommers und Herbstes dominierte, wurde auf Netflix über alle neun Staffeln hinweg weltweit insgesamt 599 Millionen Stunden angesehen. Die erste Staffel der Serie rangiert mit 129,1 Millionen Stunden auf Platz 67.Insgesamt hat Netflix im ersten Halbjahr Videomaterial mit einer Spielzeit von mehr als 100 Milliarden Stunden ausgeliefert. Netflix-Chef Ted Sarandos erklärte, dass man mit der Offenlegung der Zahlen einen weiteren Schritt zu mehr Transparenz machen wolle. "Anfangs war es nicht in unserem Interesse, so transparent zu sein, weil wir ein neues Geschäft aufbauten und den Wettbewerbern keinen Fahrplan geben wollten", erklärte er. "Den Machern hat es auch gefallen, weil sie so vom Druck der Einschaltquoten befreit waren."Das habe sich nun aber geändert und Sarandos räumte ein, dass die mangelnde Transparenz inzwischen die unbeabsichtigte Folge hatte, "mit der Zeit eine Atmosphäre des Misstrauens zu schaffen". Man will nun weiterhin halbjährliche Berichte über die Sehdauer herauszugeben.