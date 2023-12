Piraterie: Diese Serien führten die Charts 2023 an - Netflix nicht dabei

2023 ist fast vorbei und damit endet auch ein interessantes Serienjahr. Welche Inhalte tatsächlich populär waren und sind, ist angesichts der Fragmentierung im Streaminggeschäft alles andere als einfach herauszufinden. Einen guten Einblick liefert aber die Piraterie

Viele Inhalte auf vielen Plattformen

Es gab auch 2023 mehr Streamingdienste, als es den meisten recht ist. Das bedeutet nämlich einerseits, dass es immer mehr Inhalte und spannende Produktionen gibt, mit denen die jeweiligen Anbieter die Kunden auf ihre Plattformen locken wollen, aber andererseits eben auch, dass diese auf (zu) viele Dienste verstreut sind.Eine auch nur ansatzweise objektive Analyse, was die populärste Serie des Jahres war, ist nicht oder nur schwer möglich, eine gute Annäherung liefert aber die Piraterie-Szene. Denn hier kann man halbwegs gut sehen, was 2023 besonders angesagt war - auch wenn natürlich weniger auf illegalen Kanälen geteilt und geladen wird, je populärer ein Streamingdienst ist.Das ist womöglich auch der Grund, warum Marktführer Netflix in der Übersicht von TorrentFreak nicht mit einer Serie vertreten ist. Denn viele haben ein Netflix-Abo und es gibt dann eben keinen Grund, zum BitTorrent-Client zu greifen - möglicherweise hatte Netflix aber auch keine oder weniger interessante Inhalte im Angebot.Wie dem auch sei: Via Torrent (Streaming und Direkt-Downloads wurden hier nicht erfasst) war die HBO-Serie und Umsetzung des gleichnamigen PlayStation-Hits The Last of Us die am meisten heruntergeladene Produktion. Dahinter folgen gleich vier Serien von Disney+, nämlich The Mandalorian an der Zwei, Loki an der Drei, gefolgt von einem weiteren Star Wars/Marvel-Duo, nämlich Ahsoka und Secret Invasion.Danach kommt Apple TV mit zwei Science-Fiction-Serien, nämlich der postapokalyptischen Bunker-Serie Silo und dem Godzilla/Monsterverse-Ableger Monarch: Legacy of Monsters. Plätze 8 bis 10 gehen an Tulsa King mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, das The Boys-Spinoff Gen V und die Fußball-Comedy Ted Lasso.