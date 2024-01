Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Netflix, Amazon & Disney+

In dieser Woche starten 25 neue Filme und Serien bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Zu den Highlights der Streaming-Dienste gehören Marvel's Echo, Lift, Boy Swallows Universe, Knives Out und Cry Macho. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Action, Mystery und endlich wieder Marvel

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 2

Pete Davidson: Turbo Fonzarelli ab 9. Januar

Di4ries - Neue Folgen ab 9. Januar

Break Point: Staffel 2 ab 10. Januar

The Trust: A Game of Greed ab 10. Januar

Philipp Mickenbecker: Real Life ab 10. Januar

Boy Swallows Universe ab 11. Januar

Krass Klassenfahrt ab 11. Januar

Sonic Prime - Staffel 3 ab 11. Januar

Champion ab 11. Januar

Forst - Staffel 1 ab 11. Januar

Lift ab 12. Januar

Liebe macht blind: Schweden ab 12. Januar

Cry Macho ab 13. Januar

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 2

The Black Phone ab 8. Januar

Sin City: A Dame to Kill For ab 9. Januar

Hustlers ab 9. Januar

Der Vorname ab 10. Januar

Tekken ab 11. Januar

Wo ist Anne Frank ab 11. Januar

Knives Out: Mord ist Familiensache ab 11. Januar

Romeo Must Die ab 12. Januar

Elvis ab 12. Januar

Top Class: Trailblazers - Staffel 4 ab 12. Januar

Die Ausgrabung ab 13. Januar

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 2

Marvel Studios Echo - Staffel 1 ab 10. Januar

Demons and Saviors: Der Fall Christina Boyer - Staffel 1 ab 10. Januar

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 22 ab 10. Januar

Schmugglern auf der Spur - Staffel 4 ab 10. Januar

Bluey - Neue Folgen der 3. Staffel ab 12. Januar

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Vom 8. bis 14. Januar zeigen sich Kevin Hart, Jean Reno, Sam Worthington und Vincent D'Onofrio in der neuen Action-Komödie Lift. Außerdem startet bereits am Mittwoch die Mystery-Miniserie Boy Swallows Universe mit Simon Baker. Weiterhin nimmt man Clint Eastwoods Drama Cry Macho ins Programm auf und liefert neue Folgen von Break Point und Sonic Prime.Der Versandhändler verlässt sich bei seinem Streaming-Dienst in dieser Woche auf oft ältere, zeitexklusive Lizenztitel. Mit dabei sind unter anderem Sin City, Hustlers, Tekken, Knives Out, Romeo Must Die und Elvis. Erst gegen Ende Januar kehrt Prime Video mit neuen Eigenproduktionen zurück. Bis dahin empfiehlt sich das Sci-Fi-Drama Foe mit Saoirse Ronan.Mit nur fünf Neustarts sieht es auf den ersten Blick dürftig aus, doch hat der Micky Maus Konzern mit Marvel's Echo ein neues Spin-Off zur Serie Hawkeye im Programm. Die Besonderheit: Alle fünf Folgen erscheinen bereits am 10. Januar, sodass keine unnötige Wartezeit entsteht.