Weltraum-Sim Star Citizen ist bis Ende des Monats kostenlos spielbar

Die u. a. per Crowdfunding finanzierte Weltraumsimulation Star Citizen hat im September die Marke von 500 Mio. Dollar erreicht, fertig ist das Spiel aber noch lange nicht. Wer Zweifel hat oder sich selbst vom Spiel überzeugen will, der kann das jetzt tun, und zwar kostenlos.

IAE 2952: Star Citizen stellt die Intergalactic Aerospace Expo vor

Star Citizen ist zweifellos ein Phänomen. Das werden Fans, aber auch die schärfsten Kritiker zugeben müssen. Denn auch wenn das Science-Fiction-Spiel noch lange nicht fertig ist und das wohl auch nie im klassischen Sinne sein wird, läuft die Finanzierungsmaschine weiterhin. Sie sorgt auch dafür, dass Chris Roberts und Cloud Imperium Games mehr oder weniger große Schritte nach vorn machen.Die Star-Citizen-Entwickler sammeln Geld natürlich nicht nur via Crowdfunding, sondern auch über den Verkauf von Zusatzinhalten. Dafür wurde sogar eine eigene Messe erschaffen, die sogenannte Intergalactic Aerospace Expo (IAE). Diese Ingame-Veranstaltung ist natürlich virtuell und erlaubt ihren Besuchern, mehr als 120 Raumschiffe probezufliegen.Konkret bedeutet das, dass während der IAE alle registrierten Personen das Spiel kostenlos ausprobieren dürfen (via Eurogamer ). Die Star-Citizen-Macher schreiben dazu Folgendes: "Spieler können das digitale Event wie jede andere Convention erkunden: Sie können durch vollständig interaktive Messehallen schlendern und die neuesten Schiffe, die jeden Tag ausgestellt werden, in unglaublichen Details sehen, sich mit Freunden treffen, um spannende Aktivitäten zu erkunden und an ihnen teilzunehmen, oder zufällige Begegnungen mit Fremden erleben, die neue Freundschaften entstehen lassen."Die Schiffe, die man auf der Intergalactic Aerospace Expo zu sehen bekommt, kann man natürlich auch kaufen, das ist schließlich eine der wichtigsten Einnahmequellen des Spiels. Diese können mehrere hundert und in einigen Fällen sogar tausende Euro kosten. Immerhin kann man die Raumschiffe Probefliegen und sich auch einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Man benötigt hierfür lediglich den Client und ein Konto bei Roberts Space Industries (RSI).