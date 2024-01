Beispielloser Wertverfall: Twitter/X ist nur noch 12,5 Mrd. Dollar wert

Elon Musk hat vor gut einem Jahr den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen und wollte beim nun X genannten Netzwerk für frischen Wind sorgen. Gelungen ist das nicht, im Gegenteil hat er Nutzer und Kunden vertrieben. Das hat massive finanzielle Folgen.

Musk kaufte Twitter - und seither geht es bergab

Musk macht alles schlimmer

Ende Oktober 2022 hat Elon Musk Twitter übernommen und sich das Geschäft 44 Milliarden Dollar kosten lassen. Er hat daraufhin einen Großteil der Angestellten entlassen und auch viele andere Sparmaßnahmen durchgeführt - gleichzeitig hat Musk den Social-Media-Dienst zu einem rechten Propagandawerkzeug gemacht und sich selbst mit zahlreichen dubiosen Tweets bzw. Posts zum Mittelpunkt von Kontroversen gemacht.Erst kürzlich teilte Musk Werbepartnern mit, dass sie sich (freundlich formuliert) zum Teufel scheren können, dem waren antisemitische Äußerungen und ein Rückzug von Kunden vorausgegangen. Das machte eine wirtschaftlich schon lange angespannte Situation nur noch schlimmer, denn bereits zuvor waren die Zahlen von X alles andere als gut.Wie dramatisch die Lage mittlerweile ist, verrät nun ein Bericht von Axios , der sich auf Zahlen des Investment-Unternehmens Fidelity beruft. Demnach ist X derzeit gerade einmal 12,5 Milliarden Dollar wert - das ist also weniger als ein Drittel des Betrages, den Musk und seine Partner im Herbst 2022 für das Netzwerk bezahlt haben.Dabei kann man den Angaben von Fidelity durchaus trauen, denn das Investment-Unternehmen hat Musk bei der Übernahme finanziell geholfen und dadurch einen guten Einblick in das wirtschaftliche Innere von X. Laut Fidelity ist dafür Musk weitgehend selbst verantwortlich: Alleine nach Musks "Go f**k yourself" in Richtung der Werbekunden habe es einen rund zehnprozentigen Einbruch des Wertes gegeben.Auch frühere Berichte bestätigen den Umstand, dass es alles andere als gut läuft bei Twitter: So hat Bloomberg herausfinden können, dass Twitter/X 2023 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Dollar geschrieben habe - gerechnet hat das Unternehmen ursprünglich mit rund einer Milliarde Dollar pro Quartal.