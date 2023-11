Kaltes neues Design von Google Maps kommt jetzt auch für Android Auto

Google hat mit der Einführung eines neuen Farbschemas für seine Na­vi­ga­ti­ons­lö­sung Google Maps in den letzten Wochen für einigen Frust un­ter den Nutzern gesorgt. Jetzt hält das geänderte Design, bei dem die Welt ein ganzes Stück "blauer" wird, auch bei Android Auto Einzug.

9to5Google

Wer Google Maps im Auto für die Navigation verwendet, kann sich darauf einstellen, dass sich das Design jetzt auch in dieser Variante der Navi-Software ändert, berichtet 9to5Google . Google hat damit begonnen, das stark veränderte Design der Maps-App für Android jetzt auch bei der Verwendung von Android Auto auszurollen.Mit dem jetzt erfolgenden Update wird die Farbpalette von Google Maps auch unter Android Auto von den bisher verwendeten meistens eher warmen Farbtönen auf ein deutlich kälteres Design umgestellt. Die grüne Farbe, mit denen man bisher Parks und Waldstücke darstellte, wird nun durch einen Minzgrün-Ton ersetzt, während Straßen in einem dunkleren Grau dargestellt werden.Auch die gelbe Kennzeichnung von Hauptstraßen ist jetzt verschwunden, sodass die wichtigsten Verkehrsadern jetzt nicht mehr so leicht von einfachen Nebenstraßen zu unterscheiden sind. Das relativ angenehme Hellblau, welches für die Navigationslinie verwendet wurde, ist nun von einem sehr kräftigen Königsblau ersetzt worden.Selbst die Richtungsschilder, die im oberen Bereich der Oberfläche angezeigt werden, haben nun geänderte Farben spendiert bekommen, wobei der Grünton nun vor allem etwas kräftiger geworden ist. Das Update für die Optik der Navigationskarten unter Android Auto lässt sich natürlich kaum unterbinden, weshalb sich die Anwender besser rasch an die Neuerungen gewöhnen müssen.Das Design-Update für Google Maps hatte den Entwicklern reichlich Kritik eingebracht, wobei vor allem die kälteren Farben bemängelt wurden. Die Entwickler erhoffen sich davon vor allem Verbesserungen bei der Benutzbarkeit, sollen die kräftigeren Farben doch für eine bessere Lesbarkeit und Erkennbarkeit der verschiedenen Elemente sorgen.