Meta Reality Labs: Das Metaverse ist ein Milliardengrab

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 verzeichnete Metas Reality Labs, also der Unternehmensbereich für Augmented und Virtual Reality, einen Betriebsverlust von 11,5 Milliarden US-Dollar. Schon in den vergangenen Jahren war das Projekt Metaverse ein Milliardengrab für das Unternehmen, wie die Grafik zeigt. 2023 ist Meta auf dem besten Weg seinen eigenen Negativrekord von 13,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 zu brechen. Insgesamt hat Zuckerbergs Wette auf die virtuelle Realität innerhalb der letzten vier Jahre fast 50 Milliarden US-Dollar gekostet.Trotz aggressiver Kostensenkungsmaßnahmen rechnet Meta immer noch damit, dass die Betriebsverluste von Reality Labs im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr ansteigen werden. Kurzfristig belasten die Metaverse-Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens bereits stark. Im Jahr 2022 sank die Betriebsmarge des Unternehmens von 40 auf 25 Prozent, während der gesamte Betriebsgewinn von 46,8 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 28,9 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr zurückging. Das liegt allerdings nicht nur an Reality Labs. Weniger Werbung auf Metas Apps sowie ein größerer Fokus auf "Reels" haben das Ergebnis beeinträchtigt. Dennoch hält Mark Zuckerberg weiterhin an seiner Vision fest. Metas Arbeit im Bereich AR und VR misst der CEO selbst historische Bedeutung zu.