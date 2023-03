Nreal: Windows-Gaming bald mit günstiger Augmented-Reality-Brille

Die chinesische Firma Nreal verkauft seit einiger Zeit mit einem gewissen Erfolg Augmented bzw. Mixed Reality Brillen, die deutlich kompakter sind als die sonst üblichen Headsets. Jetzt hat man Support für Windows angekündigt.

Nreal will auf seinen AR- bzw. XR-Brillen bald Unterstützung für Windows anbieten. Damit wäre es dann möglich, die einer normalen Brille bzw. Sonnenbrille äußerlich recht ähnlichen Geräte auch für die Anzeige von Inhalten von einem Windows-PC zu verwenden.Die Brillen funktionieren im Grunde wie ein auf dem Kopf getragener Monitor, besitzen sie doch eingebaute OLED-Displays, auf denen die Bildschirminhalte direkt vor den Augen des Trägers angezeigt werden. Gerade in Spielen, in denen ein großer, breiter Monitor von Vorteil ist, können diese Geräte für manche Nutzer interessant sein. Unter Windows ließen sich Rennspiele oder Flugsimulatoren so gut verwenden.Wann und in welchem Ausmaß Nreal die Windows-Unterstützung in Form von Nebula for Windows einführen will, ließ das Unternehmen bisher offen. Eine erste Präsentation soll in der nächsten Woche anlässlich der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco erfolgen.Die Nreal Air ist das aktuelle Modell des Herstellers. Es bringt 77 Gramm auf die Waage und wird noch immer mit einem Kabel mit dem Hostsystem verbunden. Die Brille zeigt eine Art Bildschirm im 21:9-Format an und unterstützt die Erkennung von Kopfbewegungen und Drehungen. Das Gerät bietet ein 46 Grad breites Sichtfeld und zeigt den virtuellen Bildschirm mit einer Diagonale von bis zu 201 Zoll (ca. 5 m) an.Die Nreal Air wird aktuell für knapp 400 Euro angeboten und ist somit deutlich günstiger zu haben als die meisten Konkurrenzprodukte.