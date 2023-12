The War Within: Neue WoW-Roadmap verrät Release-Zeitraum

Blizzards offizielle World of Warcraft-Roadmap für 2024 enthüllt den Release-Zeitraum der neuen Erweiterung The War Within . Zudem sprechen die Entwickler über den Start des Pre-Patch sowie Termine für Alpha- und Beta-Phasen. Los geht es bereits im Frühjahr.

Als Teil der neuen Worldsoul Saga , die insgesamt drei Erweiterungen verteilt über fünf bis sechs Jahre enthalten wird, startet World of Warcraft: The War Within im späten Sommer bzw. frühen Herbst 2024. Weiterhin verrät die offizielle WoW-Roadmap den im Vorfeld des Release anstehenden Pre-Patch 11.0.1 sowie einen groben Termin zum Start der Beta - beide werden im Sommer erwartet.Zugang zur The War Within-Alpha erhalten ausgewählten Spielern bereits im Frühjahr 2024, während die aktuelle Erweiterung World of Warcraft: Dragonflight bis zum Release mit drei weiteren Inhaltsupdates bedacht wird. Im Januar startet die "Saat der Erneuerung" (Patch 10.2.5) unter anderem mit weltweitem Drachenreiten, gefolgt von der vierten Mythic+- und PvP-Season sowie dem "Dark Heart"-Update (Patch 10.2.7).In The War Within reisen Spieler in eine Welt unter der Oberfläche von Azeroth, wo mit der Insel von Dorn, den schallenden Tiefen, Heilsturz und Azj-Kahet vier neue Gebiete zu finden sein werden. Neben neuen Quests, Dungeons, Schlacht­zü­gen (Raids) und dem neuen Volk der Irdenen stellt Blizzard im Vorfeld diverse Evergreen-Funktionen in den Mittelpunkt.Mit den "Tiefen" wird eine neue Endspiel-Säule Teil von World of Warcraft. Die Weltinstanzen in Form von Schatzgewölben können mit bis zu fünf Spielern betreten werden. Ferner stehen neue Heldentalente für jede Klas­sen­spe­zia­li­sie­rung sowie ein verbesserter accountweiter, fraktionsunabhängiger Fortschritt auf der Agenda. Letzterer soll das Spielen von Zweitcharakteren attraktiver machen.World of Warcraft: The War Within kann bereits vorbestellt werden, wobei die Epic Edition zum Preis von 89,99 Euro von WoW-Abonnenten im Vorfeld kritisiert wird. Nicht nur inkludiert Blizzard hier den Zugang zur Beta-Phase, 30 Tage Spielzeit und diverse Ingame-Items, sondern erstmals auch einen Early Access bzw. Headstart von drei Tagen.