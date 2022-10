Pre-Patch, Talente & Dracthyr: Der WoW Dragonflight-Zeitplan ist da

Knapp einen Monat vor dem Release der World of Warcraft-Erweiterung Dragonflight gibt Blizzard einen detaillierten Fahrplan zur Vorbereitung bekannt. Dabei äußert man sich zum Starttermin des passenden Pre-Patches und zur Einführung der neuen Klasse Rufer der Dracthyr.

26. Oktober

Neue Klasse, Startgebiet und Pre-Events

16. November

Die erste Vorbereitungsphase auf WoW Dragonflight startet am. Nach Abschluss der wöchentlichen Wartungsarbeiten wird der Pre-Patch unter anderem das neue Talentsystem mit der Wiedereinführung von Talentbäumen und die durchaus signifikanten Änderungen an der Benutzeroberfläche des Heads-up-Displays (HUD) einführen. Zudem bietet man im Vorfeld der Erweiterung mehr Funktionen für die Zugänglichkeit, inklusive einer besseren Unterstützung für Gamepads.Mit dem Start der zweiten Pre-Patch-Phase ambringt Blizzard seine neue Kombination aus Volk und Klasse ins Spiel. Die Rufer der Dracthyr können dann in ihrem eigenen Startgebiet (Die verbotene Insel) bis zur aktuellen Maximalstufe aufgewertet werden, um ebenfalls mit Level 60 in die Erweiterung zu starten. Zeitgleich öffnet mit Uldaman: Vermächtnis von Tyr ein neuer Dungeon und das "Urstürme"-Event beginnt in Vorbereitung auf den Dragonflight-Release.Blizzard gibt den Spieler somit mehr als einen Monat Zeit, sich mit dem neuen Talentsystem auseinanderzusetzen und etwa zwei Wochen, um die Spielweise der Dracthyr zu verinnerlichen. Abseits davon können die Inhalte von World of Warcraft Shadowlands weiterhin bespielt werden. Instanzen auf der Schwierigkeitsstufe Mythisch Plus (M+) und sogenannte Fated-Schlachtzüge (Raids) stehen samt direkten und wöchentlichen Belohnungen bis zum Start von Dragonflight am 29. November 2022 zur Verfügung.In einem ausführlichen Blog-Beitrag gibt Blizzard weitere Einblicke in die verbesserten Systeme, auf neue Erfolge und Änderungen in Hinsicht auf PvE- und PvP-Inhalte.